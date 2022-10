Jennifer López e Jimmy Fallon lançam livro infantil que ensina palavras em espanhol

EFE - Jennifer López lançou esta semana o seu primeiro livro infantil, Con Pollo, com a intenção de ensinar algumas palavras em espanhol para crianças de dois a cinco anos por meio de uma galinha criada pela ilustradora Andrea Campos.

“Estou tão orgulhosa desta pequena aventura de jogo bilíngue e mal posso esperar para conhecer Pollo”, disse a atriz em uma mensagem no Instagram.

Ilustração de Andrea Campos para o livro 'Con Pollo', de Jennifer López e Jimmy Fallon. Foto Feiwel and Friends

“Tudo é sempre melhor #ConPollo, especialmente quando se trata de começar cedo para que as crianças aprendam espanhol de uma maneira divertida”, acrescentou.

O livro foi escrito em coautoria com o ator e apresentador da NBC Jimmy Fallon, que publicou vários textos da primeira infância, incluindo Nana Loves You More, This is Baby e 5 More Sleeps ‘Til Christmas.

O personagem central é uma galinha branca com crista vermelha que, como explica o texto em inglês, “gosta de brincar e brincar e brincar o dia todo”.

O livro é composto por 48 páginas ilustradas e perguntas formuladas, primeiro, inteiramente em inglês (“Do yo want to go to the beach?”), e depois a mesma pergunta com algumas palavras em espanhol (“Go to la playa con Pollo?” ).

Ilustração de Andrea campos para o livro 'Con Pollo', de Jennifer López e Jimmy Fallon. Foto Feiwel and Friends

Em outra página, o texto bilíngue é: “Do you want to play soccer or play fútbol con Pollo?”.

A pontuação é, em ambos os casos, inglesa, com um ponto de interrogação apenas no final da frase.

Ilustração de Andrea campos para o livro 'Con Pollo', de Jennifer López e Jimmy Fallon. Foto Feiwel and Friends

O livro, que inclui um índice de termos com instrução fonética e códigos de cores, foi publicado pela Feiwel and Friends e também está disponível em versão eletrônica.