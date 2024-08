Mafalda em São Paulo: Livraria antecipa inauguração da escultura da personagem; veja detalhes

A primeira escultura oficial no Brasil da personagem Mafalda, um dos rostos mais conhecidos da cultura argentina, será exibida para o público antes da Bienal do Livro. A Livraria Martins Fontes confirmou, neste domingo, 25, que a estátua estará disponível já nesta segunda-feira, 26, a partir das 9h, na unidade da Avenida Paulista, em São Paulo.

PUBLICIDADE Segundo informações da assessoria, a livraria recebeu diversos pedidos de pessoas que queriam ver a escultura da personagem de Quino (1932-2020) e, por isso, resolveu antecipar a exibição - marcada para ocorrer primeiro na Bienal. Ela ficará disponível no local até o dia 4 de setembro. Depois, seguirá para o evento, entre os dias 6 e 15 de setembro, e, após, retornará à livraria. Na última quinta, 22, o Estadão noticiou a inauguração da estátua em primeira mão e chegou a acompanhar a montagem com o escultor da obra, o artista Pablo Irrgang.

Mafalda vai ganhar primeira escultura oficial no Brasil. Foto: João Caldas/Divulgação

Pablo foi escolhido a dedo por Quino para materializar Mafalda. Foi ele o responsável pela criação da primeira estátua oficial, inaugurada em San Telmo, em Buenos Aires, onde o cartunista viveu e desenhou as tirinhas da menina que odeia sopa e adora os Beatles.

“Eu recebo todo o amor que Quino deveria receber de alguma forma. É muito gratificante, mas eu entendo perfeitamente que é uma obra de Quino. Sou um mero retratista”, comentou o escultor em entrevista à reportagem.

Mafalda ficará “sentada” em um banquinho de madeira. Outro banco estará ao lado, e o público poderá sentar ao lado da personagem para tirar fotos.

Atemporal, a personagem é reconhecida por tratar de temas sensíveis como política com inocência, sensibilidade e humor. Mafalda, que apareceu pela primeira vez em 1964, na revista Primera Plana, conquistou o coração de inúmeros leitores ao redor do mundo. Veja como foi a montagem da primeira escultura oficial de Mafalda no Brasil aqui.