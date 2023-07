Nome forte na dramaturgia da Globo, Manuela Dias lança spin-off de ‘Amor de Mãe’ em formato de livro

Sabe quando uma novela termina e a gente pensa: “nunca mais vou ver aquele personagem”? Isso já aconteceu com este repórter algumas vezes e também rolou com Manuela Dias, criadora de sucessos como as séries Ligações Perigosas e Justiça, além da novela Amor de Mãe. Foi desta última que saiu o spin-off Diário da Dona Lurdes, livro lançado recentemente pela autora, que acompanha a vida da mulher interpretada por Regina Casé.

A autora Manuela Dias lançou o 'Diário de Dona Lurdes', spin-off de 'Amor de Mãe' com escritos da personagem um ano após o fim da novela. Foto: Catarina Ribeiro/Divulgação

A autora continua a história da personagem que começou a novela em busca de seu filho Domênico narrando, em forma de diário, o que aconteceu um ano após o fim da novela, quando seu último filho saiu de casa. Dona Lurdes enfrenta a síndrome do ninho vazio e começa a escrever para tentar fugir da solidão, incentivada por uma mulher que ela viu no programa de Ana Maria Braga, que indica escrever como forma de aliviar a angústia.

A ideia para voltar a escrever para Lurdes veio de longe. “Nasce de lugares loucos, a gente consegue iluminar alguns ao longo do processo, outros são mais misteriosos”, começa a autora tentando explicar quando surgiu o desejo de voltar à sua personagem. “Na minha infância, quando estava no fim de Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu, o último capítulo era muito feliz, e eu comecei a chorar muito, foi a primeira novela que eu acompanhei, tinha sete anos, minha mãe me viu chorando e perguntou por quê. Eu falei: ‘vou morrer de saudade deles’”, diz.

De alguma forma, voltar a escrever sobre a personagem é também responder a algumas perguntas que volta e meia surgem entre as pessoas com relação a aqueles personagens. No livro de quase 120 páginas, Dona Lurdes faz uma nova amiga, conhece alguém especial, sofre com a falta dos filhos, reúne toda a família novamente e até realiza o sonho de ver um show de Roberto Carlos. Uma das coisas mais divertidas da leitura é ver que a protagonista de Amor de Mãe não mudou quase nada, apesar de tanta coisa ter acontecido em sua vida. Além do fato de que todas as palavras parecem sair da boca de Regina Casé.

Regina Casé interpretou Dona Lurdes na novela 'Amor de Mãe' e em um comercial do banco BV. Foto: Victor Pollak/Globo

“Até eu escrevia com a voz dela, coisas que ela nunca falou, eu pensava Dona Lurdes e já vinha a voz rouca, maravilhosa de Regina”, diverte-se Manuela. Outro ponto é o livro é encerrado com um “fim do primeiro diário”, o que nos dá esperança de uma continuação.

Vai ser adaptado?

Mas e quanto à TV? Será que o Diário de Dona Lurdes pode virar uma série? Manuela não garante nem nega a possibilidade. A Globo já é detentora dos direitos da obra original e, para escrever o livro, ela precisou pedir permissão da emissora.

“Não estou falando de chances reais, mas se um dia eles quiserem adaptar, vou amar”, comenta. “Dona Lurdes não é só minha, esse livro só existe porque houve um apoio da TV Globo e acho que as pessoas também vão adorar revê-la, mas essa é uma decisão que está muito acima de mim”, continua. É bom lembrar que, em junho do ano passado, a personagem voltou às telas em um comercial do banco BV.

Mais trabalho

Engana-se quem pensa que Manuela ficou parada esperando um convite da Globo para a adaptação. Enquanto novos capítulos da mãe e dona de casa não surgem, a autora se prepara para mais lançamentos. A segunda temporada de seu sucesso Justiça será lançada ainda no segundo semestre deste ano.

O formato está mantido: quatro histórias de pessoas que têm problemas com a justiça. Desta vez a história se passa em Brasília, mais precisamente Ceilândia, uma das cidades-satélites da capital do País. No elenco, nomes como Murilo Benício, Paolla Oliveira, Nanda Costa, Marco Ricca, Alice Wegmann, Marcello Novaes e Juan Paiva. O único nome mantido da primeira temporada é de Leandra Leal, que vai reviver sua personagem Kellen. “Ela é meu alter ego”, brinca, “apesar da gente não ser muito parecida, amo muito a filosofia de vida dela. E acho que vai ser impactante ver esse cerrado, os arredores de Brasília assim”, completa.

Capa do livro 'Diário de Dona Lurdes'. Foto: Editora Melhoramentos

Além disso, na esteira de criações, Manuela vai lançar mais um livro, em setembro deste ano. Berenice e Soriano foi criada para a filha da autora. “Leio para ela toda noite desde seu sexto dias, às vezes também me dou a liberdade de inventar uma historiazinha ou outra”, conta. Foi assim que surgiu a história de Soriano.

No livro, que nasceu como uma peça de teatro, encenada em Minas Gerais, Berenice tem um sabiá chamado Soriano. O passarinho foge e ela vai atrás dele. Durante a busca, a menina encontra vários personagens das cantigas populares. “Tudo isso brincando com a linguagem e de um jeito muito armorial, que é um tipo de teatro que eu gosto”, comenta.