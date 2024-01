O que é essencialismo, citado por Vanessa Lopes no BBB? Conheça esse e outros livros que ela indicou

Vanessa Lopes, participante do BBB 24 que chorou na última madrugada, disse a outros brothers que uma coisa que ela começou a fazer no último ano foi ler. O momento foi destacado pelo canal Espiadinha, que fala sobre o reality em um grupo do Telegram. “Ler livros. Essencialismo, Segredo do Sucesso, Mente Milionária, Mindset, Pai Rico e Pai Pobre”, disse ela. Obras de autoajuda que frequentam as listas de mais vendidos e ensinam a superar obstáculos, a mudar a forma de pensar e agir e a ganhar (ou multiplicar) dinheiro.

Essencialismo

PUBLICIDADE Essencialismo é o título do livro de Greg McKeown, best-seller do New York Times lançado no Brasil pela editora Sextante em 2015 - e que já vendeu mais de 550 mil exemplares aqui, segundo a editora. O essencialismo, para o autor, significa mais do que uma estratégia de gestão de tempo ou uma técnica de produtividade. “Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa”, segundo a sinopse. A proposta do autor é mostrar que o equilíbrio - entre vida pessoal e profissional - não basta. É preciso, assim, eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo, e aprender a simplificar a vida e focar nos nossos objetivos. Um exemplo básico que ele dá: em vez de gastar tempo procurando um cobertor, podemos simplesmente comprar um cobertor.

McKeown, autor de outro livro disponível no Brasil - Sem Esforço: Torne Mais Fácil o que é Mais Importante, é palestrante, apresentador do podcast What’s Essential e um dos criadores do curso Projetando a Vida Essencialmente, da Universidade Stanford.

Vanessa Lopes citou alguns livros de autoajuda no BBB 24; títulos são best-sellers no Brasil Foto: Reprodução de capas/Estadão

Os Segredos da Mente Milionária

Vanessa citou também Os Segredos da Mente Milionária: Aprenda a Enriquecer Mudando seus Conceitos Sobre o Dinheiro e Adotando os Hábitos das Pessoas Bem-sucedidas, do canadense T. Harv Eker.

Com mais de 2,8 milhões de exemplares vendidos no País e publicado em 1992 também pela Sextante, o livro parte da experiência do autor que conseguiu superar alguns desafios em sua vida e se tornar um milionário em pouco mais de dois anos. No livro, ele mostra como fez e sugere que é preciso substituir a mentalidade destrutiva pelos “arquivos de riqueza” - 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas.

Mindset

Mindset: A Psicologia do Sucesso, de 2017 (2006, nos EUA), também é um best-seller antigo que não sai das listas de mais vendidos. A obra de Carol S. Dweck, publicada pela Objetiva, é o resultado de anos de pesquisa da professora de psicologia na Universidade Stanford. Ela desenvolveu o conceito de mindset, que seria a atitude mental com que encaramos a vida, e defende que ele é essencial para o sucesso. “O mindset não é um mero traço de personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Ele define nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos nossos filhos”, diz a sinopse.

No BBB, Vanessa Lopes contou que lê livros de autoajuda Foto: Reprodução/Globoplay

Pai Rico, Pai Pobre

Já Pai Rico, Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki, lançado em 2000 e que também está nas listas de mais vendidos ano após ano, chama a atenção para a necessidade de se fazer um planejamento financeiro, algo que não se aprende na escola. O objetivo do empresário e investidor é “despertar a inteligência financeira” do leitor e de seus filhos.

Segredo do Sucesso

Vanessa, em sua conversa no BBB, também comentou o título Segredos do Sucesso. Ela podia estar se referindo a um livro de Napoleon Hill, autor também de Mais Esperto Que o Diabo, ou a qualquer outra obra, já que muitos livros de autoajuda estampam ‘segredo do sucesso’ em suas capas.