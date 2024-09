O que ler na primavera? Confira uma seleção de livros para entrar com mais leveza na estação

Depois de um inverno de frio e calor - e tempo seco -, a primavera começa no Brasil neste domingo, 22 de setembro. A estação das flores, das temperaturas amenas e do barulho dos pássaros pede por livros leves, acolhedores, divertidos ou inspiradores.

Pensando nisso, o Estadão fez uma seleção de títulos lançados em 2024 que podem ser ideais para quem quer uma história com a cara da estação. A lista contém livros para todos os gostos, de tramas que prometem aquecer o coração a romances policiais, de dramas familiares a obras de não ficção. Confira:

A primavera pede livros leves e acolhedores ou divertidos e inspiradores. Foto: Justin Pumfrey/KOTO/adobe.stock

Tom Lake, de Ann Patchett

PUBLICIDADE A sinopse do livro mais recente de Ann Patchett já começa com o nome da estação: a trama é ambientada na primavera americana, em 2020, quando a pandemia de covid-19 assola o mundo e três irmãs, Emily, Maisie e Nell, deixam suas faculdades e voltam para sua casa no norte de Michigan, onde a família mantém um pomar dedicado ao seu principal negócio, o cultivo de cerejas. Entediadas, as irmãs pedem que a mãe, Lara, lhes conte sobre o período da juventude em que trabalhou na companhia de teatro Tom Lake e viveu um breve romance com um jovem chamado Peter Duke. Entre passado e presente, o livro nos mostra a história deste amor enquanto as quatro mulheres refletem sobre seus relacionamentos e decisões de vida.

Intrínseca (368 págs.; R$55,90 | E-book: R$ 39,13)

Tom Lake, de Ann Patchett Foto: Divulgação/Intrínseca

Chocolate Quente às Quintas-feiras, de Michiko Aoyama

Chocolate quente também pode combinar com a primavera se você estiver buscando um livro para aquecer o coração. Na onda da ficção de cura e da literatura conforto, este romance japonês da mesma autora A Biblioteca dos Sonhos Secretos entrelaça as histórias de 12 pessoas em torno de um café às margens de um rio.

Amigas buscando se reconectar, uma mãe bem-sucedida sentindo culpa por dar mais atenção ao trabalho do que ao filho, uma professora que reflete sobre o significado do seu trabalho. Cada uma dessas pessoas aparece como coadjuvante na história da outro e, em seguida, tem sua trajetória apresentada ao leitor. Descrito como uma “aquarela de ternura e esperança”.

Arqueiro (160 págs.; R$39 | E-book: R$ 29,99)

Chocolate Quente às Quintas-feiras, por Michiko Aoyama Foto: Arqueiro/Divulgação

A Patroa, de Hannelore Cayre

Ideal para quem gosta de um bom e divertido romance policial, o livro de Hannelore Cayre faz o leitor questionar a própria ética ao acompanhar Patience Portefeux, uma mulher de meia idade que trabalha traduzindo grampos telefônicos do árabe para o francês para a justiça francesa.

Quando, por conta de sua posição, ela descobre o paradeiro de uma grande carga de drogas, Patience percebe que estar entre os criminosos e a polícia pode ser a solução para seus problemas financeiros, já que precisa sustentar a filha e a mãe, que vive em uma casa para idosos. Dublinense (192 págs.; R$59 | E-book: R$ 39,92)

A Patroa, de Hannelore Cayre Foto: Dublinense/Divulgação

Caminhos do Coração, de Catherine Ryan Hyde Em uma edição ilustrada e repleta de flores, este livro de Catherine Ryan Hyde (também autora de Lar Doce Mar e Leve-me com Você) é um drama emocionante sobre formar uma família sem laços de sangue. Na trama, Nathan é um homem solitário que resgata um bebê recém-nascido no meio de uma floresta, mas que é impedido pela avó de manter e criar a criança. Quinze anos depois, Nat, como o bebê é apelidado, é um adolescente aborrecido que cresceu em um lar disfuncional e se tornou uma espécie de delinquente. Nathan agora é um homem viúvo e está lidando com as mudanças trazidas pela vida. Quando os dois se reencontram, o laço entre eles ainda é forte, mas marcado por ressentimentos e arrependimentos.

Darkside (400 págs.; R$67)

Caminhos do Coração, de Catherine Ryan Hyde Foto: Darkside/Divulgação

Para Além das Margens: A Itália de Elena Ferrante, de Isabela Discacciati

A Amiga Genial, primeiro livro da série napolitana de Elena Ferrante, foi eleito o melhor livro do século 21 pelo New York Times - não por menos, já que a obra continua a inspirar análises e ramificações. É o caso de Para Além das Margens: A Itália de Elena Ferrante, da mineira Isabela Discacciati, que propõe uma viagem pelos cenários e referências da história das amigas Lenu e Lila.

Para Além das Margens: A Itália de Elena Ferrante, por Isabela Discacciati Foto: Bazar do Tempo/Divulgação

A Extraordinária Livraria de York, de Stephanie Butland

Já imaginou entrar em uma farmácia de livros? É esta a premissa do livro de Stephanie Butland. Com a chegada da pandemia de covid-19, a livraria Lost For Words, em York, na Inglaterra, geralmente cheia de clientes, fica vazia e corre o risco de fechar as portas, até que a dona da loja, Loveday Cardew, percebe que pode oferecer um serviço único para seus clientes.

Depois do pedido de uma frequentadora, Loveday passa a recomendar livros que vão ajudar as pessoas com exatamente aquilo de que elas precisam - se sentir menos sozinhas, curar mágoas, dar risada, chorar, sair do tédio. Uma história sobre o poder da literatura e como podemos contornar situações adversas e ajudar ao próximo.

A Extraordinária Livraria de York, de Stephanie Butland Foto: Bertrand Brasil/Divulgação

Ojiichan, de Oscar Nakasato

A velhice significa o fim da vida? O vencedor do Jabuti Oscar Nakasato reflete sobre as imposições da sociedade à terceira idade a partir da história de Satoshi, que, aos 70 anos, é forçado a se aposentar da escola onde lecionou por décadas. Os colegas e alunos organizam uma festa de despedida, mas não percebem como ele está infeliz em mudar sua rotina.

Para piorar, a memória de Kimiko, mulher de Satoshi, está se deteriorando e os cuidados recaem sobre ele. Com os filhos e netos afastados por motivos diversos e obrigado a se despedir de seu cachorro após mudar de apartamento, Satoshi se sente cada vez mais sozinho. As coisas começam a mudar quando ele passa a interagir com os vizinhos, Estela e Altair, e contrata Akemi como cuidadora de Kimiko.

Fósforo (168 págs.; R$61,19 | E-book: R$ 54,90)

Ojiichan, de Oscar Nakasato Foto: Fósforo Editora/Divulgação

Lore Olympus (vol. 4), de Rachel Smythe

E que tal uma HQ sobre Perséfone, a deusa da primavera? O quarto volume da série Lore Olympus, ganhadora dos prêmios Eisner e Harvey e finalista do prêmio Hugo, chegou recentemente ao Brasil pela Suma. Com o subtítulo Histórias do Olimpo, o quadrinho faz uma releitura moderna da mitologia grega.

A trama começa quando Perséfone, filha da deusa Deméter chega ao Olimpo e conhece Hades, o líder do Submundo. O volume mais recente segue acompanhando o casal, que se torna vítima de uma rede de fofocas e decide levar o relacionamento com mais calma.

Suma (416 págs.; R$72,26)