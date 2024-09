Quanto custa comer na Bienal do Livro de São Paulo? Confira preços e principais opções

O espaço conta com quatro praças de alimentação. A maior delas fica próxima à entrada, à direita, e ocupa boa parte do corredor. As outras ficam no extremo oposto, no fim do pavilhão. No mapa do evento, aparecem separadas, mas quem passar por lá vai perceber que são dividas apenas por saídas de emergência.

Os espaços são ocupados, em grande parte, por foodtrucks e barracas de comida. Alguns restaurantes e fast foods como Spoleto, Johnny Rockets, Fran’s Café e Bobs estão por ali, com preços semelhantes ou maiores do que os dos cardápios tradicionais. Alguns têm combos especiais de Bienal, vale conferir e comparar.