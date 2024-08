A relação de Bia com sua técnica, Maria Suelen Altheman, também merece destaque. Foi justamente ela quem tirou Bia da corrida pela vaga olímpica da Olimpíada de Tóquio, há quatro anos. Mas no Japão Suelen saiu carregada do tatame após lesionar o joelho e teve de se aposentar das competições. Muita gente poderia querer distância da antiga rival, mas Bia viu aí a chance de aprender com quem conhece bem a categoria mais pesada do judô feminino e passou a treinar com ela. Sem mimimi, e num esporte em que disciplina, respeito ao outro e respeito às regras são chaves não só para competir como para lidar com a vida.

É sem mimimi também, mas com muita gratidão a quem veio antes que ela conta num post publicado há um mês em seu Instagram que quer inspirar outras mulheres a também superarem a si mesmas para crescer.

“Fui inspirada por outras mulheres e, da mesma forma que eu fui inspirada, eu quero inspirar. Quero mostrar para todo mundo que eu sou mulher sim. Negra, linda, com cachos maravilhosos (...) E posso conquistar o mundo se eu quiser, estou em busca disso.”

Bia tinha então alguns milhares de seguidores. Duas horas depois da conquista do ouro, já tinha passado de 1,2 milhão. Que seu exemplo e sua mensagem cheguem a cada vez mais gente.