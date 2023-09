Vitória 2023 (1): 'Incompatível com a Vida' abre festival capixaba e faz defesa do aborto

VITÓRIA/ES

Já em Vitória para a 30ª edição do festival da cidade. Ainda não "mergulhei" por completo no festival porque trouxe "lição de casa" para fazer - coisa que detesto. Uma coisa a cada vez, deveria ser o lema de todos nós. Mas essa divisa não faz muito sucesso nesta época de exaltação à multitarefa. Por isso as pessoas andam tão estressadas e exaustas. Burnout é a síndrome da hora. Tento evitar esse acúmulo de tarefas, mas nem sempre consigo. Enfim, sigamos.

Ontem houve a abertura do festival com a apresentação de cinco curtas capixabas e mais o primeiro longa da competição, Incompatível com a Vida, de Eliza Capai. Já o havia visto no É Tudo Verdade. Aliás, foi o vencedor do festival de documentários.

Tenho sentimentos conflitantes em relação ao filme. Por um lado, acho-o muito importante. Discute uma questão fundamental, o direito das mulheres ao aborto. Em especial (mas não apenas) nesses casos em que, grávidas, descobrem uma grave má-formação no feto que carregam. Em geral, são casos de anencefalia, má-formação (às vezes completa) do cérebro, o que torna os fetos "incompatíveis com a vida" - jargão médico que dá título ao documentário.

Eliza Capai descreve a trajetória de sua própria gravidez frustrada. Sua dor, física e psicológica. Busca, também, outras mulheres que passaram por experiências semelhantes. São depoimentos de cortar o coração. Em especial porque, além do drama em si de verem o sonho da maternidade se esvair, essas mulheres são condenadas a uma via-crúcis para abortar, ou para levar adiante a gravidez até dar à luz uma criança que morrerá logo em seguida. Portanto, um duplo pesadelo. A segunda parte poderia ser evitada, ou minimizada, por uma legislação menos obscurantista que a nossa em relação ao aborto.

O filme não se limita aos depoimentos, mas inclui várias cenas "de passagem". Ilustrativas de estado de espírito, ou de sonhos e fantasias. Cenas de mar, de água em geral, mas também de olhares em direção a uma cidade indiferente.

Não entendo que estejam ali para amenizar a narrativa (pesadíssima), mas para passar sensações psicológicas de seres humanos, mulheres, em experiências de extremo sofrimento. Talvez algumas cenas pudessem ser evitadas, como o registro de um natimorto - mas, diga-se, a câmera guarda certa distância. Cenas de extremo sofrimento físico, da própria diretora, colocam em questão: quem as filmou e em que circunstâncias.

No entanto, quaisquer que sejam os reparos, é impossível negar a força do filme. E a empatia despertada com o sofrimento inacreditável daquelas mulheres. E, claro, o sentimento de injustiça diante de uma legislação punitivista e impregnada de valores religiosos da Idade Média. É preciso mudar esse estado de coisas. Já.

O filme é forte e incômodo. Acho que foi pensado para ser assim mesmo. O público aplaudiu longamente.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

A Última Vez que Ouvi Deus Chorar (Marco Antonio Pereira, EXP, MG)

Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo (Guilherme Xavier Ribeiro, FIC, SP)

Big Bang (Carlos Segundo, FIC, RN/MG)

Cama Vazia (Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet, DOC, SP)

Cósmica (Ana Bárbara Ramos, DOC, PB)

De Onde Nasce o Sol (Gabriele Stein, FIC, ES)

Deixa (Mariana Jaspe, FIC, RJ)

E Nada Mais Disse (Julia Menna Barreto, DOC, RJ)

Escasso (Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, FIC, RJ)

Lugar de Ladson (Rogério Borges, DOC, SP)

Mãri Hi - A Árvore do Sonho (Morzaniel ?ramari, DOC, RR)

O Último Rock (Diego de Jesus, FIC, ES)

Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem (Anderson Bardot, FIC, ES)

Ramal (Higor Gomes, FIC, MG)

Remendo (Roger Ghil, FIC, ES)

Teatro de Máscaras (Eduardo Ades, FIC, RJ)

23º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Ciranda Feiticeira (Lula Gonzaga e Tiago Delacio, ANI, PE)

Super Heróis (Rafael de Andrade, FIC, DF)

Amei te Ver (Ricardo Garcia, FIC, SP)

O Passarinho Menino (Ursula Dart, FIC, ES)

Anacleto, o Balão (Carol Sakura e Walkir Fernandes, ANI, PR)

Ela Mora Logo Ali (Fabiano Barros e Rafael Rogante, RO)

13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Incompatível Com a Vida (Eliza Capai, DOC, RJ/SP)

Jovem que Desceu do Norte (Ana Teixeira, DOC, SP)

Porto Príncipe (Maria Emilia Azevedo, FIC, SC)

Represa (Diego Hoefel, FIC, CE)

Toda Noite Estarei Lá (Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, DOC, ES)

13ª Mostra Quatro Estações

A Menina Atrás do Espelho (Iuri Moreno, ANI, GO)

Casa de Bonecas (George Pedrosa, FIC, MA)

Entrelaços (Giulia Tomasini e Marina Pessato, FIC, RS)

Ferro's Bar (Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros, DOC, SP)

Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo (Renato Sircilli, FIC, SP)

12ª Mostra Foco Capixaba

Mångata - Todas as Fases da Lua (Marcella Rocha, DOC, ES)

Marcha, Mastro e Fé (Arthur Navarro, ANI, ES)

O Passarinho Menino (Ursula Dart, FIC, ES)

Ruína do Futuro (Dorottya Czakó, EXP, ES)

Trinca-ferro (Maria Fabíola, FIC, ES)

12ª Mostra Corsária

Capuchinhos (Victor Laet, EXP, PE)

Desmonte (Clara Pignaton e Hugo Reis, EXP, ES)

Nada Haver (Juliano Gomes, DOC, MG/ES/RJ)

Nossos Passos Seguirão os Seus (Uilton Oliveira, DOC, RJ)

Patuá (Renaya Dorea, EXP, RJ/Cuba)

Pelas Ondas Lambem-se às Margens (Hyndra, DOC, BA)

The Patriarchal Period (Patrícia Froes, EXP, RJ)

Um Céu Partido ao Meio (Danielle Fonseca, DOC, PA)

10ª Mostra Outros Olhares

A Bata do Milho (Eduardo Liron e Renata Mattar, DOC, BA/SP)

A Verdade que me Contaram (Realização Coletiva - Breno Oliveira, Camila Rodrigues Sales, Cauã Damas, Clara Vitter, Daniel Damas, Daniel Silva Gomes, João Pedro Ventura Noises, Jonas Basílio, Kauane Vitória Dias Ferreira, Letícia Abreu, Mayara Mendes, Nayra Garcia, Weverton de Oliveira Pereira, Andrey Oliveira Sampaio, FIC, RJ)

Amaná (Antonio Fargoni, FIC, CE)

Amigo Secreto (Rui Calvo, FIC, SP)

Arrimo (Rogério Borges, DOC, SP)

Arruma um Pessoal pra Gente Botar uma Macumba num Disco (Chico Serra, DOC, RJ)

Ava Mocoi - Os Gêmeos (Luiza Calagian e Vinícius Toro, DOC, PR)

Barra Nova (Diego Maia, ANI, CE)

Circuito (Alan Sousa e Leão Neto, FIC, CE)

Dorme Pretinho (Lia Letícia, DOC, PE)

Jaguanum (Samuel Lobo, FIC, RJ)

Nina e o Abismo (Alice Name-Bomtempo, FIC, RJ)

No Início do Mundo (Gabriel Marcos, FIC, MG)

Quando Bento Era São (Clementino Junior, DOC, MG)

Sua Majestade, o Passinho (Carol Correia e Mannu Costa, DOC, PE)

8ª Mostra Mulheres no Cinema

Alexandrina - Um Relâmpago (Keila Sankofa, DOC, AM)

Azul da Cor do Mar (Natália Dornelas, EXP, ES)

Fala Sincera (Yacewara Pataxó, DOC, SP)

Lei da Mordaça (Isabella Vilela, DOC, SP/RJ)

Manchas de Sol (Martha Mariot, FIC, RS)

Nicinha Não Vem (Muriel Alves, DOC, RJ)

Todavia Sinto (Evelyn Santos, EXP, SP)

Vozes-mulheres (Laynara Rafaela, EXP, SP)

8ª Mostra Cinema e Negritude

Avôa (Lucas Mendes, DOC, GO)

Caminhos Afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara (Wagner Novais, DOC, RJ)

Espaço Dentro (Natasha Rodrigues, EXP, SP)

Espelho (Laynara Rafaela, FIC, SP)

Firmina (Izah Neiva, FIC, SP)

Insígnia (Beatriz Barreto, FIC, DF)

Mergulho (Marton Olympio & Anderson Jesus, FIC, SP)

7ª Mostra Nacional de Videoclipes

A Dança do Caos, de Vito Quintans Artista: Sargaço Nightclub - Pernambuco

Copo de Silêncio, de Farofa Sintética. Artista: Sandyalê - Sergipe

Cornélios, Hecthor Murilo e Patrick Gomes. Artista: Gastação Infinita - Espírito Santo

Destino, de Marvin Pereira e Sued Nunes. Artista: Sued Nunes - Bahia

Do Outro Lado da Rua, de Thiago Barba. Artista: Thiago Barba - Santa Catarina

Horizonte, de Mooluscos. Artista: Uiu Lopes - São Paulo

La Biquera, de Garibaldi e Antonio Miano. Artista: Garibaldi - São Paulo

Mandaram Me Buscar, de Perseu Azul Safi. Artista: Pacha Ana - Mato Grosso

Manifesto , de W.I. e V.G.. Artista: W.I. part. V.G. - Espírito Santo

Memórias de um Carnaval Perdido, de Gui Campos. Artista: Saci Wèrè - Distrito Federal

Milico, de Gabriel Albuquerque. Artista: Mukeka Di Rato - Espírito Santo

Miqueísmo, de Miquéias Gonçalves (MiQ). Artista: MiQ part. Naomhi - Espírito Santo

Ofélia, de Leila Monségur e Cris Rangel. Artista: Bel Aurora - São Paulo

Quem é teu Baby?, de Lucas Paz. Artista: Leopold Nunan part. Sonia Santos e Ana Gazzola - Ceará

Santa Fera, de Rodrigo Urbano e Isadora Maia. Artista: Duda Hissa, Duda Brack - São Paulo

Timon, Papel e Letra, de Renata Fortes. Artista: Jaísa Caldas - Maranhão

6ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

Memórias do Fogo (Rita de Cássia Melo Santos, Leandro Olímpio, Irineu Cruzeiro Neto, DOC, ES)

8 Bilhões: Somos Todos Responsáveis (Andrea Flores Urushima, Cesar Shundi Iwamizu e Nelson Kao, DOC, SP)

Vãhn Gõ Tõ Laklãnõ (Barbara Pettres, Flávia Person, Walderes Coctá Priprá DOC, SC)

5ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico

Água Doce (Antonio Miano, FIC, SP)

Encruzilhadas do Caos (Alex Buck, FIC, ES)

La Pursé (Gabriel Nobrega, ANI, SP)

Luminárias (Evandro Caixeta e João Gilberto Lara, FIC, MG)

Nau (Renata de Lelis, FIC, RS)