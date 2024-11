A revolução da moda do Business of Fashion

Enquanto muitos apostam em conteúdos rápidos, o BoF foi na contramão, escolhendo um caminho diferente: textos aprofundados e jornalismo de excelência. Hoje, com mais de 100 mil assinantes pagantes, a plataforma oferece insights estratégicos que vão além das tendências. Exemplos incluem análises sobre fusões de grandes marcas, trajetórias de designers e discussões sobre diversidade e transparência. Amed também ampliou o debate para incluir como práticas inclusivas e éticas podem ser consideradas na moda.

Com leitores em mais de 190 países, o BoF aposta em dados e métricas para compor as análises entregues aos assinantes. Um dos destaques é o relatório anual The State of Fashion, feito em parceria com a McKinsey & Company, que aborda temas como sustentabilidade e regulamentações ambientais. Outro projeto de sucesso é o BoF 500, um ranking criado em 2013 que celebra as 500 pessoas mais influentes da moda em áreas como design, negócios e ativismo. A seleção é feita com base em critérios como impacto global, alcance e influência do trabalho, inovação, liderança, sustentabilidade e diversidade. Alessandro Michele, Stella McCartney, Zendaya e Aurora James são alguns dos nomes que já figuraram na lista.