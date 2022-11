Alessandro Michele deixa cargo de diretor criativo da Gucci

Publicidade

ANSA - A grife italiana Gucci anunciou nesta quarta-feira, 23, que Alessandro Michele deixou o cargo de diretor criativo da marca, após sete anos.

Em nota, o grupo Kering reforça que o estilista desempenhou um “papel fundamental para fazer da Gucci o que é hoje, graças à sua criatividade revolucionária e sempre em conformidade com os códigos da marca”.

Michele, que já trabalhou na Fendi, foi contratado pela Gucci em 2002 e assumiu o cargo de diretor criativo da grife em 21 de janeiro de 2015 para substituir Frida Giannini. Sua estreia aconteceu pouco tempo depois, durante a semana de moda de Milão de inverno, realizada em fevereiro do mesmo ano.





O estilista Alessandro Michele deixa a grife italiana Gucci Foto: Michael Tran / AFP





“Há momentos em que os caminhos se separam devido às diferentes perspectivas que cada um de nós pode ter. Hoje termina para mim uma jornada extraordinária, que durou mais de 20 anos, dentro de uma empresa na qual dediquei incansavelmente todo o meu amor e minha paixão criativa”, afirmou.

Segundo o italiano, durante este “longo período, a Gucci foi meu lar, minha família adotiva”. “A esta família alargada, a todas as pessoas que cuidaram e apoiaram, os meus sinceros agradecimentos, o meu maior e mais comovente abraço”, acrescentou.





“Junto com eles desejei, sonhei, imaginei. Sem eles, nada do que eu construí teria sido possível. A eles, portanto, meu mais sincero desejo: que continuem se alimentando de seus sonhos, matéria sutil e impalpável que faz valer a pena viver. Que continuem se alimentando de imaginários poéticos e inclusivos, permanecendo fiéis a seus valores. Que vocês vivam sempre de suas paixões, soprada pelo vento da liberdade”, concluiu o designer.

De acordo com comunicado, a equipe de design da Gucci continuará a direção criativa da Maison até o anúncio de uma nova organização.





O presidente e CEO da Gucci, Marco Bizzarri, ressaltou que teve “sorte de conhecer Alessandro no final de 2014″ e, desde então, teve “o prazer de trabalhar lado a lado, enquanto a Gucci traçava o seu caminho para o sucesso”.

“Quero agradecer a Alessandro por seu compromisso de 20 anos com a Gucci e, por sua visão, dedicação e amor incondicional por esta Maison única ao longo dos anos como diretor criativo”, ressaltou.









Para François-Henri Pinault, presidente e CEO da Kering, “o caminho que Gucci e Alessandro percorreram juntos nos últimos anos é único e continuará sendo um momento excepcional na história desta Maison”.

“Sou grato a Alessandro por trazer tanto dele mesmo nesta aventura. Sua paixão, imaginação, engenhosidade e cultura colocaram a Gucci no centro do palco, no lugar que ela merece. Desejo a ele tudo de bom no próximo capítulo de sua jornada criativa”, concluiu Pinault. (ANSA).

Em sua conta do Instagram, o canto Elton John lamentou a saída do amigo e estilista Michele da Gucci.