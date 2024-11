Alice Ferraz: A vida ordena o desequilíbrio, a vida atua como geradora de ordem

Tive de trabalhar muito nesse período, mas o fato de fazer refeições em horários determinados, comer algo bom para meu organismo, dormir cedo e passear por 40 minutos em um lugar onde tudo parecia estar sob controle foi me trazendo uma sensação de alívio e bem-estar. Como meus leitores sabem, ando às voltas com os livros e reflexões de Rosa Montero. Em um deles, Rosa fala sobre James Lock, um cientista polêmico e original que propôs que a vida acontece quando se reduz o grau de entropia, desordem, da atmosfera. Ou seja, a vida ordena o desequilíbrio, a vida atua como geradora de ordem. Amei essa ideia e ela me lembrou um outro conceito de Tikun Olam, do judaísmo, que diz que “o universo está literalmente quebrado e precisa de reparo”. A humanidade participaria da criação ajudando a consertar o mundo, colocá-lo em ordem.

Tive sempre a sensação de que fui talhada para a tarefa de arrumar e organizar as confusões do mundo, pelo menos do meu pequeno mundo. Chegar ao escritório, escutar cada problema e dar uma solução, entrar em reuniões e tentar resolver situações trazidas por clientes, chegar em casa e dar um diferente norte aos problemas de casa, e assim por diante, é meu dia a dia. Quando essa função “resolver problemas” está desativada por cansaço, tenho a nítida sensação de que o caos avança a passos largos e vai tomando pedaços da minha vida. Nesse breve retiro, rodeada por essa ordem externa, pude reorganizar a ordem interna e voltar para meu caos particular de final de ano com uma disposição renovada para a tarefa natural de reordenar ou consertar a vida.