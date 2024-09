Desventuras matinais: navegando pelo enigma das torneiras modernas

Bem, não sei exatamente em que momento fazedores de torneiras se tornaram designers e decidiram que era melhor não ter nem F, nem Q e muito menos marcas e cores em cada torneira. Presumo que acharam as letras e cores cafonas. Ficamos então à mercê de uma contínua adivinhação. Enquanto escrevo esta crônica, estou em Nova York para três dias de trabalho. Desde o primeiro dia, notei a pia com suas lindas e enigmáticas torneiras, assim como o belo chuveiro, que, para minha maior confusão, não tem apenas duas, mas, sim, quatro torneiras, cada uma com sua função que deve ter sido pensada com precisão sem nunca, no entanto, se predispor a nos contar de qual se trata.

Primeira manhã, abro a primeira torneira para o banho e nada. Abro, então, a segunda: também nada. Sei que algo acontecerá inesperadamente, tenho medo, fecho as duas. Pelada e com frio, olho fixamente para elas. Estou sem óculos, não enxergo nenhum sinal aparente, saio do box em busca dos óculos, volto, examino cada pedacinho do nobre e bem desenhado metal do banho sem encontrar realmente algo que mostre o que esperar. Tenho pensamentos sobre minha inteligência: será que sou a única que não lida bem com torneiras? Resolvo seguir minha intuição, erro novamente, a terceira torneira abre a água gelada da banheira onde o chuveiro está instalado. Pés na água fria, sigo para última tentativa e um jato de água pelando escorregue pelo meu cabelo, preso no topo da cabeça depois de uma hora de escova no salão no dia anterior. Grito só mesmo para colocar para fora alguma indignação contra minha então inimiga, a torneira, e seus sádicos criadores.