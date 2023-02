Manequins das vitrines de Cabul são encapuzados e mascarados sob as regras do Taleban

AP - Sob o Taleban, os manequins das lojas de roupas femininas da capital afegã de Cabul é uma visão assustadora, com suas cabeças envoltas em sacos de pano ou embrulhadas em sacos plásticos pretos. Os manequins encapuzados são um símbolo do domínio puritano do Taleban no Afeganistão. Mas, de certa forma, são também uma pequena demonstração de resistência e criatividade por comerciantes de vestidos de Cabul.

Inicialmente, o Taleban queria que os manequins fossem decapitados.

Donos de loja conseguiram cobrir a cabeça dos manequins com material que combinasse com o vestuário Foto: Ebrahim Noroozi

Pouco depois de tomarem o poder em agosto de 2021, o Ministério do Vício e da Virtude do Taleban decretou que todos os manequins deveriam ser removidos das vitrines ou suas cabeças arrancadas, segundo a mídia local. Eles basearam a ordem em uma interpretação estrita da lei islâmica que proíbe estátuas e imagens de forma humana, uma vez que podem ser adoradas como ídolos - embora também se enquadre na campanha do Taleban para forçar as mulheres a ficarem fora dos olhos do público.

Alguns vendedores de roupas obedeceram. Mas outros recuaram.

Eles reclamaram que não conseguiriam exibir suas roupas adequadamente ou teriam que danificar manequins valiosos. O Taleban teve que alterar seu pedido e permitiu que os donos das lojas cobrissem as cabeças dos manequins.

Comerciantes com menos recursos tiveram de usar sacos comuns para cobrir a cabeça dos manequins Foto: Ebrahim Noroozi

Os donos de lojas então tiveram que se equilibrar entre obedecer ao Taleban e tentar atrair clientes. A variedade de soluções que eles criaram está em exibição na Lycee Maryam Street, uma rua comercial de classe média repleta de lojas de roupas, na parte norte de Cabul. As vitrines e showrooms estão repletos de manequins em vestidos de noite e vestidos cheios de cor e decoração - e todos com vários tipos de coberturas para a cabeça.

Em uma loja, as cabeças dos manequins estavam envoltas em sacos sob medida feitos do mesmo material dos vestidos tradicionais que modelavam. Um, que exibia um vestido roxo com contas de búzios, tinha um capuz roxo combinando. Outra, em um vestido vermelho bordado em ouro, estava quase elegante com uma máscara de veludo vermelho ornada por uma coroa de ouro na cabeça.

Um vestido vermelho bordado em ouro é quase elegante com uma máscara de veludo vermelho com uma coroa de ouro na cabeça. Foto: Ebrahim Noroozi

“Não posso cobrir a cabeça dos manequins com plástico ou coisas feias porque isso faria minha vitrine e minha loja também parecerem feias”, disse Bashir, o proprietário. Como outros proprietários, ele falou com a Associated Press sob a condição de ser identificado apenas pelo primeiro nome por medo de represálias.

Os donos de lojas precisam manter as coisas atraentes - a economia entrou em colapso desde o retorno do Taleban e o consequente corte do financiamento internacional, jogando quase toda a população na pobreza.

Vestidos elaborados sempre foram populares no Afeganistão para casamentos que, mesmo antes do Taleban, eram geralmente segregados por gênero, dando às mulheres a chance de se vestir com o que há de melhor na sociedade conservadora do país. Sob o Taleban, os casamentos são uma das poucas oportunidades restantes para reuniões sociais. Mas, com os rendimentos tão reduzidos, tornaram-se menos elaborados.

Bashir disse que suas vendas caíram pela metade do que costumavam ser. “Comprar vestidos de noiva, de noite e tradicionais não é mais uma prioridade para as pessoas”, disse. “Elas pensam mais em conseguir comida e sobreviver.”

Outro dono de loja, Hakim, moldou papel alumínio sobre as cabeças de seus manequins. Acrescenta um certo brilho à sua mercadoria, pensou ele. “Eu criei uma oportunidade com essa ameaça e proibição e fiz isso para que os manequins sejam ainda mais atraentes do que antes.”

“Quando os vejo, sinto que esses manequins também foram capturados e presos, e fico com medo”, disse mulher Foto: Ebrahim Noroozi

Nem tudo pode ser tão elaborado. Em uma loja, os manequins em vestidos sem mangas tinham sacos plásticos pretos sobre suas cabeças. O proprietário disse que não podia pagar mais.

Outro dono de loja, Aziz, disse que agentes do Ministério do Vício e da Virtude patrulham regularmente lojas e shoppings para garantir que os manequins sejam decapitados ou cobertos. Ele desconsiderou a justificativa do Taleban para as regras. “Todo mundo sabe que manequins não são ídolos e ninguém vai adorá-los. Em todos os países muçulmanos, manequins são usados para exibir roupas.”

Um pequeno número de manequins masculinos pode ser visto nas vitrines, também com a cabeça coberta, sugerindo que as autoridades estão aplicando a proibição uniformemente.

O Taleban inicialmente disse que não imporia as mesmas regras duras sobre a sociedade como fez durante seu primeiro governo no final dos anos 1990. Mas eles impuseram progressivamente mais restrições, principalmente às mulheres, proibidas, assim como as meninas, de irem à escola além da sexta série, Também limitaram a oferta de empregos permitidos e exigiram que cobrissem o rosto quando saíssem.

Em um dia recente, uma mulher fazendo compras na Lycee Maryam Street olhou para os manequins com capuz.

“Quando os vejo, sinto que esses manequins também foram capturados e presos, e fico com medo”, disse a mulher, que deu apenas seu primeiro nome, Rahima. “Sinto que me vejo por trás dessas vitrines, uma mulher afegã que foi privada de todos os seus direitos.”