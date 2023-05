Met Gala: Veja os looks de Rihanna, Anitta, Gisele Bündchen, Jared Leto e outras celebridades

AP e Estadão - Rihanna encerrou o tapete do Met Gala 2023 na segunda-feira, 1º, envolta em camélias brancas em uma jaqueta com um longo vestido de cauda, que se modificou enquanto ela fazia, grávida, sua entrada triunfal no concorrido evento beneficente de moda, em Nova York. A cantora Janelle Monáe deixou cair um casaco volumoso para revelar uma crinolina transparente e o ator cantor Jeremy Pope caminhou com uma capa de nove metros estampada com o rosto de Karl Lagerfeld.

No espírito do próprio Lagerfeld (ele não chegava sempre a tempo), Rihanna e sua alta costura Valentino tinham o tapete para si, exceto seu parceiro, A$AP Rocky, que usava uma saia xadrez vermelha sobre jeans cravejados de cristais também com uma cauda. Eles apareceram bem além de todos os outros. Em volta do pescoço dela havia um colar curto Bulgari em pérolas cultivadas Akoya e diamantes em forma de pérola.

Lagerfeld foi o homenageado no Met Gala 2023. Muitas celebridades entre as cerca de 400 convidadas usavam looks vintage das casas de moda onde o estilista morto em 2019 trabalhou durante uma carreira de mais de 60 anos.

A modelo brasileira Gisele Bündchen desfilou no tapete vermelho usando um longo vestido branco, com cintura justa e uma capa felpuda com cauda longa nas costas, da Chanel, uma das casas para a qual Lagerfeld trabalhou. Foi a primeira vez que ela apareceu no evento após se separar de Tom Brady.

A modelo brasileira Gisele Bündchen vestiu Chanel no Met Gala Foto: Angela Weiss/AFP

Mas elegante não era inteiramente a marca registrada da noite. Jared Leto se vestiu como Choupette, a amada gata fofa de Lagerfeld. Lil Nas X com o corpo coberto de cristais, por Pat McGrath e Dior Men.

Jared Leto usou um look gato, em homenagem a Lagerfeld e sua gata Foto: Angela Weiss/AFP

Continua após a publicidade

Bad Bunny apareceu tarde em branco brilhante da cabeça aos pés com uma longa capa também adornada com camélias, um motivo Coco Chanel abraçado por Lagerfeld. O look de Monáe, com um collant preto brilhante por baixo, foi feito por Thom Browne.

O rapper Lil Nas X em seu look extravagante Foto: Brendan Mcdermid/Reuters

Cardi B primeiro se vestiu de rosa e depois mudou para um vestido de baile preto completo com… você adivinhou: camélias. E um colarinho branco masculino com gravata masculina preta. A roupa em homenagem a Lagerfeld foi feita por uma promissora casa de design britânica, a Chenpeng Studio.

Cardi B deixou o hotel usando rosa e entrou com um imponente vestido preto com camélias Foto: Eduardo Munoz eAndrew Kelly/Reuters

“O código de vestimenta do Met Gala foi ‘em homenagem a Karl’ e os convidados definitivamente entenderam a tarefa”, disse Alison Cohn, vice-editora de notícias de moda da Harper’s Bazaar. “Eles fizeram referência às muitas assinaturas que Karl Lagerfeld desenvolveu ao longo de sua carreira de mais de seis décadas.”

Também adornadas com camélias estavam Emily Blunt em uma blusa Michael Kors e Adut Akech em um vestido Carolina Herrera.

Dua Lipa desfilou com um vestido de baile Chanel branco do arquivo da casa de moda e Nicole Kidman escolheu um look que o próprio Lagerfeld fez para ela há 20 anos.

Continua após a publicidade

E houve algumas bombas: Serena Williams usava um look melindroso da Gucci quando surpreendeu anunciando que estava grávida de seu segundo filho.

O colar de Dua Lipa incluía um diamante central de mais de 200 quilates.

Nicole Kidman em vestido que ela usou 20 anos atrás Foto: Angela Weiss/AFP

Nicole Kidman disse que foi Lagerfeld quem acendeu sua centelha na moda. Ela usava um vestido rosa pálido criado por Lagerfeld para um comercial da Chanel nº 5 em que ela estrelou. É adornado com 3 mil cristais de prata para o anúncio dirigido por Baz Luhrmann. Kidman completou seu visual com diamantes Harry Winston.

“Meu visual favorito foi o vestido etéreo Chanel de lantejoulas e penas de Nicole Kidman. Normalmente, as estrelas usam a nova alta-costura diretamente da passarela ou encomendam um visual personalizado. Foi uma bela declaração sobre sustentabilidade, provando que peças lindamente feitas à mão nunca saem de moda”, disse Cohn.

Kim Kardashian, por sua vez, foi com laços e laços de pérolas em todo o seu look Schiaparelli.

Kim Kardashian no tapete vermelho do Met Gala Foto: Justin Lane/EFE

Continua após a publicidade

Muitos convidados vestiram preto no tapete vermelho. Era uma cor que Lagerfeld usava com frequência. Combinações em preto e branco também eram abundantes.

Foi assim que a cantora brasileira Anitta, que participou pela terceira vez consecutiva do Met Gala, se apresentou. Ela usou um look assinado pelo estilista Marc Jacobs, joias da Tiffany e relógio Roger Dubuis.

A cantora brasileira Anitta participa pela terceira vez do Met Gala Foto: Angela Weiss/AFP

Kristen Stewart usou a dupla de cores em um terno com uma jaqueta branca cortada. E Cara Delevingne homenageou o velho amigo Lagerfeld com um look camisa branca com babados, shorts na frente e cauda atrás. Camisas com babados estavam entre as favoritas de Lagerfeld.

As cores clássicas não eram para Viola Davis. Ela usava um deslumbrante vestido sem alças rosa neon com longas penas no corpete.

A atriz Viola Davis também se destacou no Met Gala 2023 Foto: Angela Weiss/AFP

Margot Robbie, que estrela o filme Barbie, usou um vestido preto Chanel de 1993 que Cindy Crawford usou pela primeira vez em uma passarela. Robbie disse que ela foi a última embaixadora da Chanel a ser escolhida a dedo por Lagerfeld.

Continua após a publicidade

Margot Robbie, de Chanel Foto: Justin Lane/EFE

“Eu me sinto muito bem nele. É uma honra”, disse ela.

A gala apenas para convidados arrecadou US$ 17,4 milhões no ano passado para o Costume Institute, um departamento autofinanciado com um orçamento dependente do sucesso da gala. O preço de participação subiu este ano para US$ 300 mil por uma mesa e US$ 50 mil por um único ingresso.

A festa coincide com a abertura da exposição do Costume Institute: Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Lagerfeld trabalhou para Chanel, Fendi, Chloé, Jean Patou, Balmain, para sua própria marca e muito mais.

Os cinco anfitriões deste ano incluem Wintour, como sempre, e também Michaela Coel, a embaixadora de longa data da Chanel, Penélope Cruz, e o recém-aposentado astro do tênis Roger Federer.

Cruz parecia uma noiva com um capuz transparente em seu vestido Chanel branco com cinto e detalhes em prata da coleção de alta costura primavera/verão de 1988.

A atriz Penelope Cruz Foto: Angela Weiss/AFP

Continua após a publicidade





Gata de Lagerfeld

Havia rumores de que a gata de Lagerfeld, Choupette, compareceria, mas seus humanos postaram no Instagram no início do dia que o felino de 11 anos estava em Paris. O capuz com orelhas de gato de Doja Cat em um vestido branco brilhante com contas prateadas foi uma ode de Oscar de la Renta. Ela usava próteses que lhe davam um rosto felino e garras.

Chloe Fineman carregava uma bolsa em forma de gato e Emma Chamberlain usava Choupette blue, um tom azul claro criado por Lagerfeld. James Corden também apareceu na sombra.

Jared Leto depois de usar uma fantasia de gato no Met Gala Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Quanto a Leto, ele trocou sua fantasia de gato por um visual de capa preta.

Continua após a publicidade