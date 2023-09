Plataforma de 15cm para enxergar palco: veja inusitado tênis criado para o festival The Town

O megafestival The Town, que acontecerá pela primeira vez nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em São Paulo, já reúne diversas novidades. Entre elas, um calçado inusitado: um tênis com uma plataforma de 15 cm de altura para enxergar melhor o palco.

Criados pelo TikTok, os modelos de Platform Shoes foram feitos “com o objetivo de aprimorar a experiência em eventos”, afirmam os criadores. Os tênis de plataforma servem de palco para o público, “como se quem o calçasse estivesse em um camarote próprio”.

Calçados com plataforma de 15 cm são lançados para festival Foto: Reprodução/Cássio Andreasi/TikTok

A ideia já rendeu opiniões divididas nas redes sociais. “Quem pensou no tênis não pensou no lugar que é o evento, nem em quem está atrás tentando assistir”, comentou um internauta. “Tenho 1,62, onde compra? Preciso”, escreveu outra.

Apesar disso, os calçados não serão comercializados para o público geral e foram oferecidos exclusivamente para criadores selecionados. Algumas unidades também estarão expostas no lounge do TikTok no festival e poderão ser “testados” em um filtro exclusivo.