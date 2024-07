A Olimpíada de Paris começou oficialmente nesta sexta-feira, 26, quando foi realizada a Cerimônia de Abertura. E pela primeira vez aconteceu ao ar livre.

O evento começou às 14h30 (horário de Brasília), com as delegações dos 204 países desfilando em barcos ao longo do rio Sena.

Internet não perdoa e cita até Neymar em meme da Cerimônia de Abertura da Olimpíada-2024. Foto: Reprodução/X @William_Castro

Como não poderia ser diferente, as redes sociais foram tomadas por memes durante a Cerimônia de Abertura. Confira abaixo os principais: