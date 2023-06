Valentino retorna a Milão para abrir Semana da Moda masculina

AFP - A marca italiana de alta-costura Valentino abriu na sexta-feira, 16, a Semana da Moda masculina de Milão, após três anos de coleções mistas, e marcou seu retorno à Lombardia, depois de se concentrar nos desfiles de Paris.

É um retorno às origens para o famoso estilista romano e fundador da marca, Valentino Garavani, 91 anos. Antes de atingir o estrelato mundial, ele apresentou em janeiro de 1985 seu primeiro desfile de moda masculina nesta rica cidade.

Modelo usa peça da coleção masculina da Valentino para o Verão de 2024 Foto: Luca Bruno/AP

A Valentino apresentou sua coleção masculina no campus da Universidade de Milão em um momento em que esta instituição, fundada em 1923, “está agitada e repleta de estudantes” - alguns tiveram o privilégio de assistir ao espetáculo.

Depois que o fundador da marca decidiu se aposentar, Pierpaolo Piccioli, diretor artístico da Valentino desde 2008, quis quebrar os padrões da moda masculina para torná-la mais contemporâneo.

A coleção deste desfile foi inspirada nos repertórios mais clássicos, com destaque para os dândis vestindo bermudas e paletós brancos, cinzas ou pretos. Silhuetas mais casuais, calças largas e casacos longos também tiveram lugar na apresentação.

Desfile de roupas da Valentino para a coleção masculina do Verão 2024 durante a Semana de Moda de Milão, em 16 de junho de 2023 Foto: Luca Bruno/AP

Na parte dos acessórios, os modelos vestiam a estreita gravata vintage dos anos 1950, bolsas em cores vivas - como amarelo, vermelho e rosa - e brincos brilhantes.

“A moda masculina está, agora, em um pedestal, um símbolo da redefinição dos códigos masculinos de Pierpaolo Piccioli” e de sua “importância crescente” na receita do grupo, garantiu Valentino em comunicado.

Aumento da receita

A Dsquared2, marca dos gêmeos canadenses Dean e Dan Caten, causou sensação na noite desta sexta-feira, com uma coleção mista masculina e feminina colorida e bastante sensual, transgredindo códigos de vestimenta sem complexos.

A dupla exibiu jeans com cintura vertiginosamente baixa, revelando a roupa íntima dos homens. Mulheres desfilaram com saias ultracurtas e tops minúsculos.

Dean e Dan Caten beijam a modelo Esther Canadas ao fim do desfile da Dsquared2 durante a Semana de Moda de Milão em 2023. Foto: Luca Bruno/AP

Bem mais sóbria, a Gucci apresentou pantalonas que incorporam o motivo horsebit, onipresente em seus famosos mocassins, em tecido príncipe de gales e tecidos jacquard vermelhos ou marfim.

A indústria italiana da moda masculina registrou um aumento evidente em sua receita, de 20,3%, para chegar a US$ 12,3 bilhões em 2022 (R$ 62,8 bilhões na cotação da época) - superando o nível anterior à pandemia da covid-19.

As exportações têm sido a causa desta expansão, com um aumento de 24,8% - para US$ 9 bilhões (R$ 43,3 bilhões), de acordo a Confindustria, a principal organização de empregadores do país.

“Acreditamos que a moda vai muito bem em 2023″, garantiu o presidente da Câmara Italiana de Moda, Carlo Capasa, em uma coletiva de imprensa da Fashion Week em maio.

Modelo da Emporio Armani na Semana de Moda de Milão de 2023 neste sábado, 17 de junho de 2023 Foto: Andreas Solaro/AFP

O aumento da receita na moda masculina e feminina é inegável, embora seja verdade que o crescimento ocorreu devido à inflação - já que os preços da moda italiana subiram cerca de 9% em 2022.

“Achávamos que íamos enfrentar um ano difícil, mas, no primeiro trimestre, registramos um aumento de 15,3% no faturamento”, indicou Capasa.

Dedicada às coleções primavera-verão 2024, a Semana de Moda Masculina conta com mais de 70 eventos. Entre eles, nesta edição, apenas cinco serão digitais, deixando para trás o formato virtual imposto pela pandemia.

Fendi em Florença

As grandes marcas apresentarão, no total, 22 desfiles. Companhias como Dolce & Gabbana, Prada, Armani e Zegna prometem um espetáculo luxuoso.

Entre as gigantes que estarão ausentes, a Versace, Moschino, Missoni e Fendi preferiram apresentar sua coleção masculina na quinta-feira em Florença, no salão Pitti Uomo, que antecede os desfiles de Milão.

Os modelos desfilaram entre as máquinas e os artesãos nas oficinas da nova fábrica da Fendi, em Capannuccia, perto de Florença, onde mostraram uma linha inspirada no mundo do trabalho que exploravam elegância e conforto.

Para os materiais, a marca escolheu linho, algodão, couro e seda. E, para combinar com a paisagem toscana, exploraram os tons sóbrios - como terracota, verde sálvia, branco cru e marrom.