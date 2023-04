Monsters Of Rock apresenta Kiss e Scorpions; Confira outras atrações como Bebel Gilberto e Liniker

A sétima edição do Monsters Of Rock levará para o Allianz Parque, no sábado, dia 22, sete grandes bandas do gênero: Scorpions, Kiss, Deep Purple, Helloween, Candlemass, Symphony X e Doro.

O Kiss, formado em 1973, chega como a grande estrela do festival. Isso porque o grupo criado por Paul Stanley e Gene Simmons esteve na primeira edição do Monsters of Rock, em 1994, quando o evento foi realizado no Estádio do Pacaembu.

A banda, que já está no Brasil para uma série de shows, apresentará o que tem sido apontada como sua última turnê, ainda sem uma data certa para terminar. A despedida dos palcos coincide com os 50 anos de carreira do grupo.

Já os Scorpions fará sua estreia no Monsters. A banda alemã vai tocar seus grandes sucessos de carreira, entre eles, Wind Of Change, Rock You Like A Hurricane e Still Loving You, além de mostrar músicas de seu mais recente álbum, Rock Believer, gravado durante a pandemia.

A banda Scorpions durante show em Moscou em 2019 Foto: Frank C.Duennhaupt

Outra grande atração do festival, o Deep Purple se apresentará pela primeira vez no Brasil com o novo guitarrista, Simon McBride, que entrou na banda em 2022. O músico substituiu Steve Morse, que estava na função desde 1994.

De acordo com a produção do festival, a ordem e horários das apresentações serão: Doro, 11h30; Symphony X, 12h30; Candlemass, 13h30; Helloween, 15h00; Deep Purple, 16h30; Scorpions, 18H45 e Kiss, 21h00.

Sáb. (22), 10h. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. R$ 480/R$ 2.500. (https://www.eventim.com.br/monstersofrock2023).

Música

Abba The Show

O espetáculo Abba The Show Foto: Kennet Ruona

Fisicamente longe dos palcos há 40 anos, o grupo sueco Abba ainda é referência no mundo pop com canções como Mamma Mia, Dancing Queen e Gimme! Gimme! Gimme!. Para amenizar a saudade dos fãs, o espetáculo Abba The Show, que reproduz arranjos, figurinos e atmosfera do grupo original, se apresenta acompanhado pela Orquestra Sinfônica Nacional de Londres, regida pelo maestro Matthew Freeman. Dom. (23), 19h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 280/R$ 520. (https://www.ticket360.com.br/ingressos/26466/ingressos-para-abba-the-show-2023).

Bebel Gilberto

Acompanhada pelo violonista Guilherme Monteiro, a cantora presta um tributo ao pai, João Gilberto. Bebel interpretará o repertório que está no álbum João Gilberto (Ao Vivo no Sesc 1998), recém lançado com o registro do show que estava no arquivo da instituição. Nele, estão músicas como Rei Sem Coroa, Vivo Sonhando, Izaura, Chega de Saudade e Desafinado. 5ª (27) e 28/4. 21h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 15/R$ 50. (https://www.sescsp.org.br/programacao/bebel-gilberto-e-guilherme-monteiro/).

Trio Azymuth

O baterista Ivan Conti, o Mamão, será homenageado pelos colegas Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

Os músicos Alex Malheiros e Kiko Continentino decidiram manter as apresentações do Azymuth neste sábado como forma de homenagear o baterista Ivan Conti, o Mamão, que morreu no dia 17 de abril. Conti era um dos fundadores do trio que completa 50 anos de carreira. Sáb. (22), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 120/R$ 144. (https://www.eventim.com.br/artist/azymuth/).

Liniker

A cantora Liniker se apresentará ao lado de Tulipa Ruiz e Melly Foto: Amazon Prime Video

As cantoras Liniker, Tulipa Ruiz e Melly se apresentam juntas no aniversário de três anos do projeto #CulturaemCasa, plataforma de conteúdo cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. O show também marcará a entrega dos prêmios para os destaques da programação de 2021. Hoje (21), 21h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Maro

A cantora e compositora portuguesa traz ao Brasil a turnê do álbum Hortelã, baseada no álbum homônimo que ela lançou recentemente. Com sonoridade folk, o trabalho tem 10 canções, entre elas, Oxalá, Ouvir Dizer e Just Wanna Forget You. Hoje (21), 21h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 100/R$ 180. (https://bileto.sympla.com.br/event/81335/d/186453).

Golden Boys, Evinha e Trio Esperança

O show promove o encontro raro do grupo Golden Boys, do Trio Esperança e da cantora Evinha no palco no show Goldherança. Irmãos, eles emplacaram diversos sucessos entre os anos de 1960 e 1970. Evinha, por exemplo, é conhecida por sucessos como Teletema e Que Bandeira. Já os Golden Boys emplacaram Andança, Alguém na Multidão e Fumacê. Sáb. (22), 21h. dom. (23), 18h. Sesc Pompeia. R, Clélia, 93, Pompeia. R$ 15/R$ 50. (https://www.sescsp.org.br/programacao/goldheranca-golden-boys-evinha-e-trio-esperanca/).

Aíla

As cantoras Aíla e Fafá de Belém se apresentam juntas Foto: Wallace Nogueira

Representante do pop amazônico, a cantora paraense Aíla mostra a turnê baseada em seu terceiro álbum, Sentimental, que tem o amor como tema central. As músicas, entre elas, Tô de Onda e Água Doce, misturam ritmos como a guitarrada, o piseiro e o carimbó. A cantora Fafá de Belém faz participação especial com novas versões para as músicas Foi Assim e Abandonada. 4ª (26), 21h. Sesc Bom Retiro. Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro. R$ 15/R$ 50. (https://www.sescsp.org.br/programacao/aila-part-fafa-de-belem/).

Vitor Kley

O cantor Vitor Kley grava seu primeiro DVD Foto: Werther Santana/Estadão

Conhecido pelos hits O Sol, Morena, Adrenalizou e Tudo me Lembra Você, o músico e cantor grava seu primeiro DVD da carreira. Além dos sucessos, o projeto terá como base o álbum A Bolha. Samuel Rosa, Jorge e Mateus, Priscilla Alcantara, Bruno Martini e Rick Bonadio serão os convidados de Kley na apresentação. Dom. (23), 18h. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. R$ 70/R$ 240. (https://www.ticket360.com.br/ingressos/26518/ingressos-para-vitor-kley-gravacao-do-dvd-a-bolha-ao-vivo-em-sao-paulo).

Gop Tun Festival

A segunda edição do festival dedicado à música eletrônica terá apresentação de mais de 30 artistas da cena em quatro diferentes palcos. Entre as atrações estão o australiano Mall Grab, o americano DVS1 e o brasileiro Vermelho. A programação é que a festa dure cerca de 18 horas seguidas. Sáb. (22), 13h. Live Stage Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. R$ 170/R$ 240. (https://www.ingresse.com/goptunfestival2023#comprar).

Markinhos Moura

Conhecido pelo sucesso Meu Mel, lançado nos anos 1980, o cantor estreia show em que interpreta canções do compositor Gonzaguinha. Entre as escolhidas, estão Explode Coração, Sangrando, Grito de Alerta, Lindo Lago do Amor, Caminhos do Coração e O que é, o que é. 2ª (24), 20h. Bar Brahma. Av. São João, 677, Centro. R$ 40. (https://cart.totalacesso.com/markinhosmouracantagonzaguinha24042023).

Bivolt

A segunda edição do projeto Slap Ao Vivo, selo voltado para revelar novos talentos da música brasileira, reúne no palco a cantora Bivolt em apresentação que conta com as participações da dupla de rap Tasha & Tracie e do produtor Nave. Quem se apresenta na mesma noite é o cantor carioca Luthuly. 5ª (27), 20h. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade. R$ 40/R$ 100. (https://cinejoia.byinti.com/#/event/slap-ao-vivo-420-82).

Teatro

Morte em Veneza

Da obra do escritor alemão Thomas Mann, a peça Morte em Veneza, protagonizada por Roberto Corodovani conta a história do escritor Gustav Von Aschenbach que, em crise criativa, decide partir de férias para Veneza. Por lá, é dominado por uma paixão platônica pelo jovem Tadzio, fato que o leva a novas reflexões. A adaptação literária e direção são de Vinicius Coimbra Estreia hoje (21). 6ª e sáb., 21h, dom., 20h. Teatro Paiol Cultura. R. Amaral Gurgel, 164, Vila Buarque. R $80. Até 30/7. (https://bileto.sympla.com.br/event/80532/d/181755/s/1228743?utm_source=site-symplabileto-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_80532)

Um Memorial para Antígona

Cena da peça 'Um Memorial para Antígona' Foto: Jessica Mangaba

Na peça Um Memorial para Antígona, com direção de Vicente Antunes Ramos, que também assina a dramaturgia ao lado de Miguel Antunes Ramos, sete atores em cena manipulam documentos da Lei da Anistia promulgada no Brasil em 1979 enquanto as irmãs Antígona e Ismene, descritas no mito grego de Sófocles, discutem o que é melhor: esquecer ou enterrar? 5ª a sáb., 20h. dom., 18h. Tusp. R. Maria Antônia, 294, Vila Buarque. R$ 40. Até 14/5. https://www.sympla.com.br/evento/um-memorial-para-antigona/1921078

Universo

Inspirada em obras de Carl Sagan, Bertolt Brecht e Daniel Bensaïd, a peça Universo, do grupo Coletivo Comum, aborda temas como o método científico, o obscurantismo e o projeto universalista. As ações, apoiadas por elementos visuais, se passam em um ambiente completamente neutro, que pode ser a superfície de Marte ou um mundo ainda em construção. O roteiro e direção são de Fernando Kinas. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 10/R$ 30. (https://www.sescsp.org.br/programacao/universo/).

O Torto Andar do Outro

O espetáculo O Torto Andar do Outro, da Cia Pão Doce de Teatro, reflete sobre questões importantes da sociedade atual, com inspiração no cordel de Antônio Francisco Um Conto Bem Contado. Em cena, temas como respeito, a marginalização, a corrupção, o preconceito, a violência e a xenofobia são analisados sob o ponto de vista da pluralidade do ser humano. Hoje (21), sáb. (22) e dom. (23), 16h30. Sesc Avenida Paulista. Praça. Av. Paulista, 119. Metrô Brigadeiro. R$ 10/R$ 30. (https://www.sescsp.org.br/programacao/o-torto-andar-do-outro-3/).

Miró: Estudo Nº 2

O espetáculo Miró: Estudos nº2 Foto: Ashlley Melo

O espetáculo Miró: Estudo Nº 2, encenado pelo grupo pernambucano Magiluth, reflete sobre as construções teatrais a partir da vida do poeta recifense Miró da Muribeca. A ideia do grupo é fazer com que a obra do poeta vá além dele e que reverbere nas pessoas e nas ruas. Além do teatro, a música também faz parte do espetáculo. 5ª a sáb., 20h. dom., 19h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô Brigadeiro. Gratuito (reservar em https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/event/espetaculomiro-estudon2). Até 30/4.

Exposição

Jesús Soto – Cor, Forma, Vibração

A mostra Jesús Soto – Cor, Forma, Vibração Foto: davidbordes.com

A mostra Jesús Soto – Cor, Forma, Vibração comemora o centenário do artista visual venezuelano Jesús Rafael Soto (1923-2005). São 30 obras produzidas entre as décadas de 1960 e os anos 2000 nas quais o artista utiliza a arte cinética, técnica pela qual ele ficou conhecido. A mostra inclui dois trabalhos de dimensões arquitetônicas, expostas pela primeira vez em galeria: Paralelas (1990) e Penetrável BBL Jaune (1999). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/13h. Dan Contemporânea. R. Amauri, 73, Itaim. Gratuito. Até 30/6.

Passeio

A primeira edição do Record Store Day Brasil 2023, encontro de cultura pop, vai reunir dezenas de expositores de vinis , CDs , DVDs , livros, camisetas e materiais colecionáveis em geral , nacionais e importados, para compra, venda e troca. Dom. (22), 10h/18h. Zn Highway. Av. Engenheiro Caetano Álvares, 4.528, Limão. Entrada gratuita.