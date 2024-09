Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Eric Clapton, Titãs e mistura de funk e Michael Jackson

São Paulo traz atrações para quem gosta de rock, nacional ou internacional, no final de semana. O músico Eric Clapton chega à capital paulista para comemorar seus 30 anos de carreira. Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto também se apresentam na cidade com o show Microfonando e releitura de hits dos Titãs.

Também há opções para quem gosta de dança e teatro. O Sesc Consolação recebe o espetáculo The Jackson’s Funk, que traz uma mistura entre o Rei do Pop e passinhos de funk com trilha executada ao vivo. No teatro, o destaque é a reestreia do premiado musical inspirado em A Cor Púrpura, romance de Alice Walker.

Confira todas as opções da agenda:

Shows

Eric Clapton

Eric Clapton quando tocou no Estádio do Morumbi, em 2011 Foto: Eduardo Nicolau/AE

Sem se apresentar no Brasil desde 2011, o guitarrista, cantor e compositor britânico traz ao País a turnê em que comemora 60 anos de carreira, iniciada em maio deste ano. Serão duas apresentações em São Paulo. A primeira ocorrerá no Vibra São Paulo, no sábado, 28, de maneira mais intimista e para um público estimado em 4 mil pessoas. A segunda, no domingo, 29, será no Allianz Parque, para cerca de 50 mil pessoas. Um dos mais importantes nomes do rock mundial, Clapton é conhecido principalmente pelos hits Change the World e Tears in Heaven.

e Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 1.700/R$ 2.000

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 1.700/R$ 2.000 Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Quanto: R$ 415 (restam apenas ingressos de meia-entrada para cadeira lateral)

The Stylistics

O grupo The Stylistics Foto: Thomas Cridland

26/9, quinta-feira, 21h - A banda americana, responsável por hits como Betcha By Golly Wow, I’m Stone In Love With You, You Make Me Feel Brand New e You Are Everything faz única apresentação na cidade. Representante do R&B, o grupo criado no final dos anos 1960 ainda mostra músicas do novo álbum na turnê Falling In Love With My Girl Tour. A abertura do show será um tributo a Elton John diretamente de Londres, por Tom Cridland. Onde: Vibra São Paulo. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 220/R$ 480.

Silva

O cantor e compositor Silva lança a turnê 'Encantado' Foto: Jorge Bispo

27/9, sábado, 22h - Depois de quatro anos de seu último álbum autoral, o cantor, compositor e multi-instrumentista lança Encantado, seu novo álbum de inéditas. O disco traz referências que vão do samba ao jazz e músicas com colaborações de nomes como Jorge Drexler (Recomenzar) e Marcos Valle (Copo D’Água). Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 140/R$ 300.

Bebel Gilberto

A cantora Bebel Gilberto estreia novo show Foto: Vicente de Paulo

PUBLICIDADE 27 e 28/9, sexta-feira e sábado, 21; 29/9, domingo, 18h - A cantora traz a São Paulo a estreia de seu shows, João, baseado no álbum que lançou em homenagem ao pai, João Gilberto. No trabalho, Bebel reverencia o repertório do criador da batida de violão da bossa nova ao cantar canções como Adeus América, Ela é Carioca, O Pato e Desafinado. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 21/R$ 70. Niall Horan

Niall Horan, integrante da boy band britânica One Direction, conhece músicas da Anitta Foto: facebook.com/Niallofficial

28/9, sábado, 20h - Ex integrante da banda One Direction, o cantor apresenta o que até o momento é sua maior turnê, The Show. Nela, Horan canta músicas de seus três álbuns solo, incluindo o mais recente, que tem o mesmo nome do show. Onde: Parque Ibirapuera. Portão 10. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana. Quanto: R$ 460/R$ 1.432,00.

Titãs

Os Titãs no projeto 'Microfonado' Foto: Tony Santos

28/9, sábado, 22h - Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto apresentam o show da turnê Microfonado, uma espécie de acústico do último álbum do trio, Olho Furta-Cor. O projeto traz ainda releituras de hits como Marvin, Sonífera Ilha e Cabeça Dinossauro. O músico e compositor Roberto de Carvalho fará participação especial. Essa será a volta de Branco Mello aos palcos depois de uma nova cirurgia para tratar um câncer na garganta. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 180/R$ 340.

São Paulo Jazz Weekend

O músico Amaro Freitas Foto: Michael Horcheman

O pianista americano John Beasley vai tocar com músicos brasileiros Foto: Jaygilbert22

29/9, domingo, 16h - O pianista americano de jazz, que na juventude acompanhou ícones como Miles Davis e Freddie Hubbard, faz apresentação ao lado dos músicos brasileiros Marcus Cesar (percussão), Edu Ribeiro (bateria) e Gibson Freitas (baixo). Beaslsy tem mais de 20 álbuns lançados e venceu o Grammy por duas vezes. Onde: Bourbon Street. R. dos Chanes, 127, Moema. Quanto: R$ 70.

Teatro

Grupo Magiluth faz releitura de texto de Sófocles no Sesc Pompeia. Foto: Estúdio Orra/Divulgação

Édipo REC - O grupo recifense Magiluth comemora os 20 anos da companhia com uma releitura do texto de Sófocles, Édipo Rei. A peça traz os personagens originais da tragédia, mas em um contexto de produção excessiva de imagens, tanto de câmeras de segurança quanto de celulares. No elenco, Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, Giordano Castro, Lucas Torres, Mário Sergio Cabral, Nash Laila e Pedro Wagner. A direção é de Luiz Fernando Marques e a dramaturgia, de Giordano Castro. Quando: De 27/9 a 26/10. Quintas a sábados, 20h; domingos, 17h, exceto dias 6 e 27/10. Dia 12/10, sábado, 17h. Dias 9 e 23/10, quartas, 20h. Onde: Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 60.

Juliana Notari estreia 'Diálogo' no Itaú Cultural. Foto: Paulo Pereira/Divulgação

Diálogo - A marionetista Juliana Notari estreia o espetáculo Diálogo, que leva à cena uma marionete de 1,5 m. O personagem tem gestual inspirado no músico Naná Vasconcelos, tema da atual Ocupação no Itaú Cultural, onde também ocorre a peça. A marionete interage com três músicos em uma série de improvisos. A direção também é de Juliana. Quando: De 26/9 a 29/9. Quinta a sábado, 20h; domingo, 19h. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos pelo site).

'A Farsa do Olho Traído' estreia no Centro Cultural Banco do Brasil. Foto: Thiago Freire/Biscuvita Produções/Divulgação

A Farsa do Olho Traído - Uma Tragicomédia Grotesca - Após estrear no Festival Internacional de Teatro de Curitiba, o espetáculo chega ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-SP). A trama reúne quadro personagens que, às vésperas da abertura de uma mostra artística, se veem entre paixões, traições e um assassinato. A peça explora o grotesco, uma mistura de horror com humor, para questionar arte e moralidade. No elenco, Edgar Bustamante, Michelle Rodrigues, Thiago Cardoso e Yves Carrasco. A direção e a dramaturgia é de Paulo Biscaia Filho. Quando: De 27/9 a 27/10. Quintas e sextas, 19h; sábados e domingos, 17h. Onde: CCBB-SP - Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quanto: R$ 30.

Sara Antunes estreia 'Dora' no Sesc Ipiranga. Foto: Jr Pinheiro/Divulgação

Dora - A atriz Sara Antunes chega ao Sesc Ipiranga com Dora, espetáculo que aborda a vida de Maria Auxiliadora Lara Barcelos, mulher que se uniu à luta armada contra a ditadura militar. A peça é baseada nas cartas que Dora trocava com a mãe durante o período em que esteve presa e exilada. A trilha sonora traz canções da Tropicália, de Violeta Parra e de Torquato Neto, que marcaram o período. A dramaturgia e direção também é de Sara. Quando: De 27/9 a 20/10. Sextas, 21h30; sábados e domingos, 18h30. Onde: Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga. Quanto: R$ 50.

'Cordel do amor sem fim' é um dos espetáculos do Miacena. Foto: Daniel Abicair/Divulgação

Mostra Internacional de Artes Cênicas em Espaços Não Convencionais e Alternativos (Miacena) - Nesta semana, a capital paulista recebe a primeira edição da Miacena, festival de artes cênicas que ocupa espaços como ruas, praças e centros culturais. Dentre os destaques da programação, está Eu Sou Um Monstro, Papo de Elevador e KaraoVan. Na foto, o espetáculo Cordel do amor sem fim, apresentado em um ônibus em movimento. Veja a programação completa aqui. Quando: De 25/9 a 29/9. Onde: Centro Histórico (ver endereços de cada espetáculo na programação). Quanto: Grátis.

Musical

Musical de 'A Cor Púrpura' chega ao Teatro Liberdade. Foto: Carlos Costa/Divulgação

A Cor Púrpura, O Musical - O premiado espetáculo baseado no romance de Alice Walker retorna a São Paulo, no Teatro Liberdade. A trama acompanha a história de Celie, uma mulher negra no sul dos Estados Unidos no século XX. A trilha sonora traz inspiração no gospel, jazz, ragtime e blues. No elenco, estão nomes como Suzana Santana, Lola Borges, Aline Serra e Wladimir Pinheiro. A direção é de Tadeu Aguiar e a versão brasileira do musical, de Artur Xexéo. O texto é de Marsha Norman. Quando: De 27/9 a 20/10. Quintas e sextas, 20h; sábados, 16h e 20h30; domingos, 16h. Onde: Teatro Liberdade - São Joaquim, 129, Liberdade. Quanto: R$ 39,60/R$ 240.

Dança

'The Jackson’s Funk' mistura passinho e Michael Jackson. Foto: Sérgio Fernandes/Divulgação

The Jackson’s Funk - Idealizado pelo bailarino Pablinho MJ, o espetáculo surgiu da provocação: “E se Michael Jackson dançasse funk?”. O resultado é uma mistura de passinhos e sucessos do Rei do Pop, como Billie Jean, Thriller e Smooth Criminal com o ritmo brasileiro. As canções são executadas ao vivo com uma banda formada por Jhow Araujo (vocal), Nissá (vocal), Alisson Amador (guitarra), Digo Ferreria (baixo), Geovanna Regazi (teclado) e Matheus Marinho (bateria) e Dj Seduty. A direção é de Kelson Barros. Quando: De 27/9 a 29/9. Sexta e sábado, 20h; domingo, 18h. Onde: Sesc Consolação (Teatro Anchieta) - R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Quanto: R$ 50.

Cinema

Cena de 'Maputo', de Lucas Abrahão. Foto: Festival de Finos Filmes/Divulgação

Festival de Finos Filmes - A 11ª edição do evento traz curta-metragens premiados em festivais nacionais e internacionais e debates com nomes como Vera Iaconelli, Joca Reiners Terron e Ayomi Domenica. Produções como Maputo, de Lucas Abrahão, A Noite do Minotauro, de Juliana Montoya, e Um Coração Mais Contundente, de Martin Benchimol, fazem parte da programação. As sessões são gratuitas ou com renda revertida a instituições sociais. Veja a programação completa aqui. Quando: De 28/9 a 1º/10. Onde: Cineclube Cortina (R. Araújo, 62, República); MIS (Av. Europa, 158, Jardim Europa); FAAP (R. Alagoas, 903, Higienópolis); Reag Belas Artes (R. da Consolação, 2423, Consolação). Quanto: Entrada gratuita ou R$ 20.

IMS Paulista exibe 'Antonio Candido, anotações finais'. Foto: Ana Luisa Escorel/Divulgação

Antonio Candido, anotações finais - O Instituto Moreira Sales (IMS) promove debates sobre o documentário Antonio Candido, anotações finais. Com narração de Matheus Nachtergaele e direção de Eduardo Escorel, o longa foca em dois dos 74 cadernos inéditos de anotações do crítico literário. O debate no IMS Paulista terá a participação do diretor, Lina Chamie e Roberto Schwarz. Quando: 27/9, sexta, 18h30. Onde: IMS Paulista - Av. Paulista, 2424, Bela Vista. Quanto: R$ 30.

Exposição

A obra 'La Divina Commedia: Inferno', de Salvador Dalí, presente na exposição ' Surrealismo, 100 – A mão, o olhar e a ideia em movimento' Foto: Alan Teixeira

Surrealismo, 100 – A mão, o olhar e a ideia em movimento - A exposição reúne 50 obras de artistas surrealistas brasileiros e estrangeiros e cerca de 50 itens, entre fotografias, catálogos e livros dos principais artistas do surrealismo. Um dos destaques são obras originais do gênio Salvador Dalí - cinco litografias, entre elas, La Divina Commedia: Inferno, da década de 1960, e a escultura Persistência da Memória, de 1981. A mostra, que tem curadoria de Mario Gioia, também traz criações de Joan Miró e Giorgio de Chirico. Onde: Galeria de Arte André. R. Estados Unidos, 2.280, Jardim Paulistano. Quando: De 28/9 a 26/10. De 2ª a 6ª, 9h/19h; sábados, 10h/14h. Quanto: Gratuito.

vUma das fotos presentes na mostra 'Assim o Ita Ensina' Foto: Jorge Rosemberg