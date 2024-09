Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Ne-Yo, Mariah Carey e Gloria Gaynor, atrações do Rock in Rio

O final de semana traz um gostinho do Rock in Rio para quem vai preferir ficar em São Paulo. Três atrações do festival realizam shows na capital paulista: Ne-Yo e Gloria Gaynor sobem ao palco do Espaço Unimed, enquanto Mariah Carey canta no Allianz Parque. Apenas a apresentação de Gloria ainda tem ingressos disponíveis.

Mariah Carey faz show no Allianz Parque na sexta, 20. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Mariah Carey

No teatro, o destaque também é musical. O espetáculo Martinho, Coração de Rei, inspirado na vida e obra do sambista Martinho da Vila e dirigido por Miguel Falabella, chega ao Teatro Sérgio Cardoso. A programação ainda tem uma dica de passeio em Pinheiros.

Confira todas as opções da agenda:

Shows

Ne-Yo

O cantor Ne-Yo faz único show em São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

19/9, quinta-feira, 21h - Cantor romântico de sucesso nos anos 2000, Ne-Yo, representante do pop e do R&B, traz para o Brasil a turnê Champagne & Roses Tour. Com três Grammys no currículo, ele tem uma lista de sucessos: Sexy Love, Closer, Because of You, Miss Independent e Push Back. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: Esgotado.

Mariah Carey

A cantora Mariah Carey Foto: Reprodução/Mariah Carey via YouTube

20/9, sexta-feira, 17h - Longe do Brasil há mais de uma década, a cantora americana apresenta a turnê The Celebration of Mimi - que ela também mostrará no Rock in Rio. Ela deve privilegiar hits como Hero, Heartbreaker e Fantasy. Onde: Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Água Branca Quanto: Esgotado.

Brasil Jazz Sinfônica

A Brasil Jazz Sinfônica Foto: Nadja Kouchi

21/9, sábado, 20h - Sob a regência do maestro João Maurício Galindo, a orquestra presta um tributo ao centenário do compositor e pianista americano Henry Mancini. Conhecido por seu apuro melódico, Mancini compôs, entre outras obras, The Pink Panther Theme, tema da série A Pantera Cor-de-Rosa (1964), e Moon River do filme Bonequinha de Luxo (1961). Onde: Teatro B32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. Quanto: R$ 60.

Gloria Gaynor

Gloria Gaynor volta ao Brasil após 12 anos Foto: Reprodução/ Twitter @gloriagaynor

21/9, sábado, 22h - Intérprete do incontestável hit I Will Survive, a cantora volta ao Brasil após 12 anos. Uma das estrelas do dia 20 no Rock in Rio, Gloria fará esta única apresentação em São Paulo. Com mais de 50 anos de carreira, ela cantará ainda as canções Never Can Say Goodbye e I Am What I Am, entre outros. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 460/R$ 660. Carminho

A cantora portuguesa Carminho traz nova turnê para São Paulo Foto: Fernando Tomaz

21/9, sábado, 21h30 - A cantora portuguesa apresenta o show Portuguesa, baseado em seu mais recente álbum, que traz no repertório fados e canções. Com estreita ligação com a música brasileira, Carminho não deve deixar de fora músicas de Chico Buarque e de Tom Jobim - ela já gravou um disco só com músicas do maestro. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 220/R$ 360.

Danilo Caymmi

O cantor e compositor Danilo Caymmi Foto: Armando Paiva

21/9, sábado, 21h; 22/9, domingo, 18h - Autor de uma das principais canções de festivais de música brasileira , Andança, o cantor e compositor olha para a produção de seus pares no mesmo período e traz, no show Andança 5.5, músicas como Bom Dia, Travessia, Sabiá e Eu e a Brisa. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 15/R$ 50.

Jéssica Areias

A cantora angolana Jessica Areias Foto: José de Holanda

'Carta ao pai' é inspirado em Franz Kafka. Foto: Israel Zucker/Divulgação

Carta ao pai - O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe o espetáculo Carta ao pai, baseado na obra homônima de Franz Kafka, publicada postumamente. No texto, Kafka faz uma espécie de “acerto de contas” com o pai, Hermann Kafka, enquanto estava internado com tuberculose em um sanatório. A adaptação, direção e atuação é de Dionisio Neto. Quando: 20/9 a 21/9. Sexta e sábado, 20h. Onde: Auditório MIS - Avenida Europa, 158, Jd. Europa. Quanto: R$ 60.

'Corte Seco' estreia no CCSP. Foto: Leandro Ivo/Divulgação

Corte Seco - O Centro Cultural São Paulo (CCSP) recebe o espetáculo Corte Seco, dirigido por Claudia Schapira e com texto de Marcelo Oriani. A trama acompanha uma cantora, Poliana, que, após sofrer um acidente de carro, entra em coma e relembra o abuso que sofreu do pai aos 7 anos. No elenco, Camila Fernandes, Nanddà Oliveira e Raquel Domingues. Quando: De 20/9 a 5/10. Quintas a sábados, 21h; domingos, 19h. Onde: Centro Cultural São Paulo (Espaço Ademar Guerra) - Rua Vergueiro, 1.000, Liberdade. Quanto: Grátis (retirada 1h antes do espetáculo).

'Autoexame de Corpo de Delito' estreia no TUSP. Foto: Mayra Azzi/Divulgação

Autoexame de Corpo de Delito - Explorando o universo dos sonhos, o espetáculo mescla trechos da obra de Walter Benjamin com narrativas oníricas e canções feitas para a peça. A dramaturgia é da atriz Lucienne Guedes e a encenação, de Eliana Monteiro. Em cena, a atriz divide o palco com o pianista Daniel Maudonnet. Quando: De 20/9 a 27/10. Sextas e sábados, 20h; domingos, 18h. Onde: Teatro da USP | Centro MariAntonia - Rua Maria Antonia, 294, Vila Buarque. Quanto: Grátis (retirada 1h antes do espetáculo).

Antonio Tabet interpreta o policial Peçanha no teatro. Foto: Protocolo de Segurança/Divulgação

Protocolo de Segurança - Antonio Tabet, fundador do Porta dos Fundos, faz sua estreia no teatro com Protocolo de Segurança. O ator vive o famoso personagem Peçanha em uma peça que mescla as linguagens do stand-up e do teatro. Interpretando o policial, Tabet aborda temas como racismo, machismo e homofobia. O ator assina o texto com Gabriel Esteves e Matheus MAD. A direção é de Daniel Nascimento. Quando: Dias 21/9, 22/9, 28/9 e de 5/10 a 13/10. Sábados, 22h30; domingos, 19h30. Onde: Teatro Gazeta - Av. Paulista, 900, Bela Vista. Quanto: R$ 100.

Musical

'Martinho, Coração de Rei - O Musical' traz para o palco a obra de Martinho da Vila. Foto: Erika Almeida/Divulgação

Martinho, Coração de Rei - O Musical - O espetáculo é baseado na vida, obra e nas raízes africanas do sambista Martinho da Vila. Dirigido por Miguel Falabella, Martinho, Coração de Rei mostra a influência da Folia de Reis e de outras manifestações africanas para o artista. A dramaturgia é de Helena Theodoro, autora de Martinho da Vila: Reflexos no Espelho, que inspirou a peça. O espetáculo tem a participação de Leci Brandão, Mart’nália e uma banda de oito músicos - dentre os quais, estão Dandara Ventapane e Guido Ventapane, netos de Martinho. A idealização e realização é de Jô Santana. Quando: De 20/9 a 24/11. Sextas e segundas, 20h; sábados, 15h e 20h; domingos, 16h. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: R$ 60/R$ 200.

Exposição

A obra 'Mão', do artista Bruno Big Foto: Bruno Big

Vida Lúdica - Uma seleção de aproximadamente 20 obras, entre telas, aquarelas, desenhos e esculturas, celebra os 18 anos de carreira de Bruno Big, artista que se dedica à arte de rua. Com temas como natureza, esporte, corpos e paixões, o trabalho do artista, atualmente, está voltado para o muralismo. A curadoria é de Tito Bertolucci e Lara Pap. Quando: 21/9 a 23/10. 2ª a domingo, 10h/18h. Onde: Galeria Alma da Rua II. R. Medeiros de Albuquerque, 188, Beco do Batman, Vila Madalena. Quanto: Gratuito.

A obra 'Devoção', de Daniela Torrente Foto: Daniela Torrente

Mar Revolto, Romã - A exposição da artista paulistana Daniela Eorendjian Torrente apresenta fotografias, pinturas, costuras, instalações e vídeo que propõem uma discussão sobre a figura da mulher na construção das identidades das famílias vítimas do Genocídio Armênio, caracterizado por deportações em massa, massacres e outras formas brutais de violência, ao chegarem ao Brasil, entre 1915 e 1923. A curadoria é assinada por Nino Cais. Quando: 21/9 a 12/10. 5ªs e 6ªs, 14h/19h; sábados, 11h/17h. Onde: Fonte. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena. Quanto: Gratuito.

Foto da exposição 'Terra de Gigantes' Foto: Gil Souza

Terra de Gigantes - A exposição imersiva e interativa apresenta uma videoinstalação composta por onze cenas que destacam as forças poéticas, simbólicas e mitológicas das culturas negras e indígenas no Brasil. A mostra ainda traz uma espaço inspirado em parques temáticos como trem-fantasma e labirinto de espelhos. Ao longo do percurso, o espectador é provocado por uma série de projeções geradas a partir de sensores óticos acionados por presença. Quando: 21/9 a 22/12. 3ª a 6ª, 10h30/18h30; sábados, domingos e feriados, 10h30/17h30. Onde: Sesc Casa Verde. Av. Casa Verde, 327, Casa Verde. Quanto: Gratuito.

Cinema

MIS exibe 'A vida íntima de Sherlock Holmes' com trilha sonora ao vivo. Foto: MIS/Divulgação

Cinematographo - A vida íntima de Sherlock Holmes - Como parte da programação da exposição O cinema de Billy Wilder, o Museu da Imagem e do Som (MIS) faz uma sessão especial de um dos últimos filmes do diretor, A vida íntima de Sherlock Holmes (1970). A exibição contará com uma trilha sonora executada ao vivo por Cintia Gasparetti e uma formação com piano, percussões e um instrumento surpresa. O longa mostra Sherlock Holmes e John Watson tentando ajudar uma mulher misteriosa à procura do marido desaparecido. Quando: 22/9, domingo, 15h. Onde: Auditório MIS - Avenida Europa, 158, Jardim Europa. Quanto: R$ 30.

Reag Belas Artes realiza mostra 'Marcello & Sophia: Ontem, Hoje e Sempre'. Foto: Reag Belas Artes/Divulgação

Marcello & Sophia: Ontem, Hoje e Sempre - O Reag Belas Artes realiza uma mostra em homenagem aos atores italianos Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Os dois já atuaram juntos em 13 filmes. Nascidos em setembro (ele em 1924 e ela em 1934), a exibição também é uma homenagem aos 100 anos do ator e 90 anos da atriz. Dentre os longas que fazem parte da programação, estão Ontem, hoje e amanhã (1963), Matrimônio à Italiana (1964) e Amor e Ciúme (1978). Veja a programação completa aqui. Quando: De 19/9 a 25/9. Onde: Reag Belas Artes - Rua da Consolação, 2423, Consolação. Quanto: R$ 22.

Cinemateca exibe 'O Jovem Frankenstein'. Foto: 20th Century Fox/Reprodução

1974 – 50 anos depois - A Cinemateca Brasileira realiza uma mostra em homenagem a 52 filmes lançados em 1974. A programação se divide entre longas e curta-metragens e entre 28 títulos estrangeiros e 24 brasileiros. Dentre as produções que fazem parte da programação, está O Jovem Frankenstein, de Mel Brooks, Cenas de um Casamento, de Ingmar Bergman, e Perfume de Mulher, de Dino Risi. Alguns serão exibidos em versões restauradas. O dia 28 de setembro ainda contará com uma conversa com o cineasta Jorge Bodanzky. A curadoria da mostra é do cineasta Paulo Sacramento. Veja a programação completa aqui. Quando: De 19/9 a 29/9. Onde: Cinemateca Brasileira - Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

Passeios

