Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Ney Matogrosso no Allianz, mostra de Julio Le Parc e mais

O show mais esperado deste fim de semana é o de Ney Matogrosso que, pela primeira vez, apresenta seu show Bloco na Rua no Allianz Parque, no sábado à noite. Também em espaço aberto, Jota Quest e Alexandre Pires se apresentam no Parque Villa-Lobos dentro do evento Festival Olímpico Parque Time Brasil, no sábado e domingo, respectivamente.

O cantor Ney Matogrosso se apresenta no Allianz Foto: Taba Benedicto

Para comemorar o dia dos pais, Almir Sater e Gabriel Sater - pai e filho - fazem dois shows completos no Vibra São Paulo, no sábado. Antes, na sexta-feira, a cantora e compositora Céu estreia a turnê Novela, na Audio. Entre as exposições, Julio Le Parc – Ondas e cores traz 50 obras recentes e inéditas – pinturas, desenhos, e um móbile em grandes dimensões - do artista argentino radicado em Paris. Ativo aos 96 anos, Le Parc é um dos principais nomes da arte óptica e cinética.

Confira a programação completa:

Shows

Forfun

9/8, sexta-feira, 16h - A banda que fez sucesso no início dos anos 2000 retoma a carreira ao apresentar o show Nós, que traz um apanhado dos álbuns que lançaram. Eles estarão acompanhados pelo grupo de hardcore Rancore e o trio de rock alternativo Menores Atos. Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Quanto: R$ 250/R$ 1.090.

Céu

A cantora e compositora Céu Foto: Fernando M

9/9, sexta-feira, 21h - A cantora estreia o show de seu mais recente álbum, Novela, que trouxe 12 faixas inéditas. Acompanhada por banda, Céu mostra músicas como Raiou, Lustrando Estrela e Cremosa. A cantora Liniker faz participação especial. Onde: Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Quanto: R$ 120/R$ 192.

Jota Quest

A banda Jota Quest Foto: JOTA25 Arenas/Divulgação

10/8, sábado, 18h - A banda mineira apresenta músicas de seu novo álbum, De Volta ao Novo, e relembra sucessos que emplacaram ao longo da carreira, entre eles, Só Hoje, Fácil e Do Seu Lado. O show ocorrerá dentro do evento Festival Olímpico Parque Time Brasil. Onde: Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Quanto: R$ 60/R$4 180.

Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso vai faz no Allianz Foto: Taba Benedicto/Estadão

10/8, sábado, 20h - O cantor apresenta o show Bloco na Rua - Ginga Pra Dar e Vender, um adaptação da turnê que vem apresentando desde 2019. Ney vai testar em estádio o repertório baseado no pop rock brasileiro, em um roteiro que incluiu ainda alguns de seus sucessos, como o é o caso de Poema e Homem Com H. Entre outras canções, há Jardins da Babilônia, de Rita Lee, e Pavão Mysterioso, de Ednardo. Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Quanto: R$ 167/R$ 350. Cida Moreira e Rodrigo Vellozo

Os cantores Cida Moreira e Rodrigo Vellozzo Foto: Murilo Alvesso

10/8, sábado, 20h30 - Cida Moreira e Rodrigo Vellozo se reúnem em um show de vozes e pianos. Em um roteiro costurado pelo diretor Murilo Alvesso eles cantam composições como Meu Cavalo Tá Pesado, do Teatro Oficina, Cada Lugar em sua Coisa, de Sérgio Sampaio, e Sou Assim, de Toquinho. Onde: Casa Odette. R. Rui Barbosa, 663, Bixiga. Quanto: R$ 50/R$ 60.

Sylvia Pérez e Zé Ibarra

O cantor e compositor Zé Ibarra Foto: Alexandre Biciati

Almir e Gabriel Pinheiro tocam juntos Foto: Pedro Pinheiro

10/8, sábado, 22h - No show especial Duas Vozes, Duas Gerações, pai e filho fazem dois shows completos. Almir, munido de sua viola caipira, mostra músicas como Tocando em Frente, Chalana e Trem do Pantanal. Gabriel, por sua vez, traz a versão que fez para Amor de Índio, além de Noite de Tempestade e Cavalo Preto, moda que ficou famosa na novela Pantanal. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 120/R$ 420.

Tim Bernardes

Tim Bernardes. Foto: Marco Lafer

10/8, sábado, 22h - O cantor e compositor apresenta o show de seu segundo disco-solo, Mil Coisas Invisíveis, com o qual ele recebeu uma indicação ao Grammy Latino 2023 na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Entre as músicas escolhidas para o roteiro estão Nascer, Viver, Morrer, BB (Garupa de Moto Amarela), Mistificar e Última Vez. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 140/R$ 240.

A música de Minas

Flávio Venturini (da esq. para dir), Lô Borges e Beto Guedes relembram últimos 50 anos da música mineira Foto: Roberto P. Zylberman

11/8, domingo, 20h - Flávio Venturini, Lô Borges e Beto Guedes se unem em um show em que cantam seus principais sucessos de carreira, para reforçar a importância que a música mineira pop exerceu dentro da MPB a partir da década de 1970. Entre as canções escolhidas estão Trem Azul, Paisagem na Janela e Todo Azul do Mar. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 200/R$ 420.

Alexandre Pires

O cantor Alexandre Pires Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

11/8, domingo, 18h - O cantor Alexandre Pires encerra o projeto Festival Olímpico Parque Time Brasil. Pires fará um show para revisitar seus principais sucessos de carreira, sobretudo da época em que fez parte do grupo Só Pra Contrariar. Onde: Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001,Alto de Pinheiros. Quanto: R$ 60/R$180.

Adriana Calcanhoto

A cantora Adriana Calcanhotto Foto: Pedro Kirilos

13/8, terça-feira, 20h e 22h30 - Pensando em sua relação com o mar e com Portugal, a cantora e compositora criou o show Ultramar, que será apresentado no formato voz e violão. No roteiro, músicas como Mais Feliz, A Flor Encarnada, O Nome da Cidade e Ela é Carioca. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Bela Vista. Quanto: R$ 200/R$ 320.

Teatro

'A Aforista' estreia no Teatro Vivo. Foto: Maringas Maciel/Divulgação

A Aforista - Uma nova temporada de A Aforista, vencedor da categoria de Melhor Espetáculo no Prêmio APCA 2023, retorna a São Paulo. Em cena, a peça traz a atriz Rosana Stavis e os pianistas Sergio Justen e Fabio Cardoso, que duelam no palco com uma trilha sonora de Gilson Fukushima. A trama acompanha uma mulher que, no caminho de um funeral de um amigo, reflete sobre sua própria vida. O espetáculo é o segundo de uma trilogia iniciada com Árvores Abatidas ou Para Luis Melo, influenciada pelo escritor Thomas Bernhard. A direção e o texto é de Marcos Damaceno. Quando: De 8/8 a 12/9. Terças, quartas e quintas, 20h. Onde: Teatro Vivo - Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Quanto: R$ 40/R$ 100.

Nova temporada de 'O Marinheiro' estreia no Espaço Ateliê Cênico. Foto: Ronaldo Gutierrez/Divulgação

O Marinheiro - Escrita por Fernando Pessoa em 1913, quando tinha apenas 23 anos, O Marinheiro é considerada o marco do movimento modernista em Portugal. A trama acompanha três personagens que velam uma pessoa morta durante toda a madrugada. Em seus diálogos, as três revelam seus pensamentos mais profundos. A peça, minimalista e vanguardista, foi escrita em dois dias e na mesma época da criação dos heterônimos de Pessoa. No elenco, Cristina Mutarelli, Michele Matalon e Muriel Matalon. A direção é de Elias Andreato. Quando: De 7/8 a 18/8. Quartas a sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Espaço Ateliê Cênico - Rua Fortunato, 241, Vila Buarque. Quanto: R$ 80.

'Quase Infinito' estreia no Teatro FAAP. Foto: Maurizio Mancioli/Divulgação

Quase Infinito - Depois de uma temporada no Sesc Pompeia, o solo chega ao Teatro Faap. Inspirado no universo do escritor argentino Jorge Luis Borges, a peça em cinco atos aborda enfrentamentos da condição humana, como a tentação do ódio, o esquecimento e o esvaziamento de si próprio. A direção é de Elcio Nogueira Seixas e a dramaturgia e atuação, de João Paulo Lorenzon. Quando: De 9/8 a 22/8. Sextas e sábados, 20h20; domingos, 18h. Onde: Teatro Faap - Rua Alagoas, 903, Higienópolis. Quanto: R$ 120.

'Sangue' estreia no Centro Cultural Banco do Brasil. Foto: Heloísa Bortz/Divulgação

Sangue - O espetáculo propõe uma discussão sobre poder e dominação. Na trama, dois atores recebem a notícia da revogação dos direitos autorais de um grande autor francês cuja obra estava em montagem. No elenco, Carol Gonzalez, Leopoldo Pacheco, Marat Descartes e Rogério Brito. O texto e a direção é de Kiko Marques. Quando: De 8/8 a 15/9. Quintas e sextas, 19h; sábados e domingos, 17h. Onde: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quanto: R$ 30.

Laerte Késsimos apresenta 'Ser José Leonilson' no Teatro Cacilda Becker. Foto: Ligia Jardim/Divulgação

Ser José Leonilson - Para celebrar 20 anos de carreira, o ator Laerte Késsimos leva ao palco do Teatro Cacilda Becker o espetáculo Ser José Leonilson, que explora a vida e obra do artista José Leonilson, morto vítima de Aids em 1993. Na peça, as trajetórias de Laerte e de Leonilson se mesclam para abordar temas como identidade, masculinidade e desestigmatização de pessoas que vivem com HIV. O ator também apresenta sua primeira mostra individual, Como Se Desenha Um Coração?, no foyer do Teatro. A direção do espetáculo é de Aura Cunha. Quando: De 9/8 a 25/8. Sextas e sábados, 21h; domingos, 19h. Onde: Teatro Cacilda Becker - R. Tito, 295, Lapa. Quanto: Grátis.

'Mundo Suassuna' estreia no Sesc Bom Retiro. Foto: Andressa Costa/Divulgação

Mundo Suassuna - O espetáculo, baseado no universo literário de Ariano Suassuna, é o primeiro voltado ao público infanto-juvenil reconhecido pela Família Suassuna. A trama acompanha um príncipe que busca de um reino e de sua coroa perdida em uma viagem pelo Sertão. O texto faz referências a elementos da trajetória do escritor, como o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, o circo e Romance de Dom Pantero no Palco dos pecadores, último livro de Suassuna, publicado postumamente. O elenco traz Fabio Espósito, Guryva Portela e Henrique Stroeter. A direção é de Marcelo Romagnoli. Manuel Dantas Suassuna, filho do escritor, é responsável pelas pinturas nos tecidos que compõem o cenário. A sessão de estreia faz parte do Festival Sesc Mesa Brasil e será gratuita. Quando: De 11/8 a 8/9. Domingos, 12h. Onde: Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. Quanto: R$ 40 (sessão do dia 11/8 grátis).

Dança

Grupo Pérfida Iguana faz apresentações na escadaria do Theatro Municipal em homenagem ao Ballet IV Centenário. Foto: Tetembua Dandara/Divulgação

Fantasias Brasileiras - O grupo Pérfida Iguana faz apresentações na escadaria do Theatro Municipal em homenagem ao coletivo Ballet IV Centenário, que chegou ao fim em 1955 e completaria 70 anos neste ano. A coreografia foi criada com base nos tableau vivants, composições teatrais estáticas que imitam pinturas e fotografias. A escolha se deu pela falta de registros das coreografias Fantasia Brasileira, Lenda do Amor Impossível, O Guarda-Chuva e A Cangaceira, criadas pelo Ballet IV Centenário em 1954. Após as performances na escadaria do Theatro Municipal, o grupo também fará apresentações na Praça Oscar Silva, no Largo da Penha, no Largo da Batata e no Novo Anhangabaú. Quando: 9, 13, 14, 15 e 16 de agosto, 17h; dia 17, 16h. Onde: Escadaria do Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n, República. Quanto: Grátis.

Cinema

MIS exibe 'Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos'. Foto: Doc.MIS/Divulgação

Doc.MIS - A edição de agosto do Doc.MIS, programa de exibição de documentários do Museu da Imagem e do Som (MIS), traz o longa Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos, de Daniela Broitman. O documentário explora a trajetória de Dorival Caymmi, que abriu caminhos para movimentos como a bossa nova e a Tropicália. A produção estreou nos cinemas em abril e foi vencedora dos prêmios do Júri Popular e o Prêmio Especial do Júri no In-Edit Festival Internacional de Documentário Musical. Após a sessão, haverá um bate-papo com a diretora do filme. Quando: 8/8, quinta, 19h. Onde: Museu da Imagem e do Som (MIS) - Avenida Europa, 158, Jardim Europa. Quanto: Grátis (retirada de ingressos com 1h de antecedência na bilheteria do MIS).

Cineclube Cortina promove projeto Cinema Sem Sulfito. Foto: Gabriela Boeri/Divulgação

Cinema Sem Sulfito - O Cineclube Cortina recebe a primeira edição do projeto Cinema Sem Sulfito, que une cinema, vinhos e gastronomia. Ao todo, são quatro encontros que acompanham as fases da lua. O primeiro ocorreu no último domingo, 4, e trouxe o filme O Farol (2019), de Robert Eggers, o vinho Noturno e o pão artesanal do ator Milhem Cortaz. O próximo encontro terá a lua crescente como tema com o longa Sem Coração (2023), de Nara Normande e Tião, o queijo da Bela Fazenda e o rótulo Redentora. Nas próximas semanas, haverá a exibição de Um Homem e uma Mulher (1966), de Claude Lelouch, e Cinema Paradiso (1988), de Giuseppe Tornatore. O ingresso inclui uma taça de vinho e um quitute. Quando: 10/8 a 25/8. Domingos, 16h às 19h30min. Onde: Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República. Quanto: R$ 120.

IMS Paulista exibe filmes em super-8 de Jorge Bodanzky com trilha sonora ao vivo. Foto: IMS Paulista/Divulgação

Jorge Bodanzky em super-8 com trilha ao vivo de Sarine e Yantra - O cinema do IMS Paulista exibe registros em super-8 feitos pelo cineasta Jorge Bodanzky em cópias digitalizadas pela própria instituição. O conjunto inclui filmagens feitas por Bodanzky na Amazônia durante a inauguração da rodovia Transamazônica na década de 1970. São Paulo, Brasília e Berlim também aparecem nas gravações. A sessão conta com uma trilha sonora ao vivo com os músicos Sarine e Yantra. Quando: 13/8, terça, 20h. Onde: IMS Paulista - Avenida Paulista, 2424, Bela Vista. Quanto: Grátis (distribuição de senhas 1h antes do evento).

Exposição

A tela 'Ondes', de Julio Le Parc Foto: Emilie Mathé Nicolas

Julio Le Parc – Ondas e cores - A exposição traz 50 obras recentes e inéditas – pinturas, desenhos, e um móbile em grandes dimensões - do artista argentino radicado em Paris. Ativo aos 96 anos, Le Parc é um dos principais nomes da arte óptica e cinética, com obras que partemdo estudo do movimento. A mostra trará, entre outras, a série Alquimias, composta por 13 pinturas, na qual o artista se debruça sobre o estudo da cor, suas diferentes paletas e os resultados obtidos a partir da interação entre elas. Quando: De 8/8 até 19/10. 2ª a 6ª, 10h/19h; sábado, 11h/15h. Onde: Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa. Quanto: Gratuito.

A obra Shifting Luminosity, de Liz West Foto: Cortesia do autor

Chroma – As Cores de Liz West - A exposição inédita traz obras da artista visual britânica que tem como base de seu trabalho esculturas e instalações de luz imersiva. Entre as obras que estarão na mostra está a Shifting Luminosity, que mistura de cores em um campo tridimensional, com tonalidades retiradas diretamente do Teste de Visão de Cores Munsell Farnsworth 100 Hue (teste do sistema visual humano frequentemente usado para verificar daltonismo ou visão superior de cores). Quando: De 9/8 a 10/11. 3ª a domingo, 09h/20h. Onde: Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. Quanto: R$ 40.

Obra da exposição Arqueologias Migrantes, da artista visual Liene Bosquê Foto: Massimo_Failutti