Alok e Iggy Azalea respondem ao ‘Estadão’ após serem apontados como piores shows do The Town; leia

Os primeiros dias do megafestival The Town já deram o que falar – inclusive para o Estadão. No último domingo, 3, um balanço das melhores e piores apresentações foi publicado pela redação e repercutiu, inclusive, entre os próprios artistas.

Escolhidos como os dois piores shows do final de semana, Alok e Iggy Azalea reivindicaram “seu direito de resposta” em suas redes sociais.

Em resposta no Twitter (X), Iggy escreveu sobre ser apontada como o pior show até então. “Quero ver você colocar um par de saltos e se apresentar em uma tempestade em um palco escorregadio”, respondeu. “E faça melhor... tudo que você pode fazer é falar sobre mim porque você não é o tópico e jamais será o tópico! Lembre-se disso”.

Já o brasileiro Alok se pronunciou sobre a resenha do Estadão, que afirmou que o artista apresenta uma espécie de “eletrônica árvore de natal” que melhor pertenceria ao parque de diversões.

“Quem não gosta de Natal e de um parque de diversões?”, escreveu o goiano. “A melhor resposta para mim é a reação do público. Obrigado pela energia de vocês ontem”.

O Estadão fez críticas de dez shows do primeiro final de semana do festival. Oito delas foram positivas e duas, negativas (veja todas no resumo do primeiro dia e no balanço do segundo). Foram justamente as respondidas pelos artistas.

O The Town ainda terá shows nos próximos dias 7, 9 e 10 e, claro, contará com um novo balanço do Estadão.