Além de ‘Mania de Você’, relembre 10 clássicos da música brasileira cantados por Anitta

Anitta canta a trilha sonora de abertura da novela Mania de Você, que estreia nesta segunda-feira, 9, na Rede Globo. Trata-se de uma versão da música de mesmo nome eternizada na voz de Rita Lee. Não é a primeira vez, porém, que a cantora faz sua própria versão de um clássico da música brasileira.

Relembre a seguir, entre interpretações ao vivo e gravações em estúdio, diversas das vezes em que Anitta se arriscou e escolheu músicas já consagradas para uma nova roupagem. Confira também as versões originais e tire as suas conclusões.

Zé do Caroço

Ao lado da dupla de música eletrônica JetLag, a cantora deu novo ritmo ao clássico de Leci Brandão - que também recebeu uma série de outras interpretações conhecidas, como as de Seu Jorge e do grupo Revelação. A versão de Anitta, inclusive, foi tocada por diversas vezes nas transmissões da casa do BBB em 2021.

Garota de Ipanema

Apesar de não ser um cover, de fato, a música Girl From Rio, lançada em 2021, uma das mais conhecidas da carioca na língua inglesa, faz uma releitura do clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Totalmente Demais

A música popularizada pela banda de rock Hanoi Hanoi nos anos 1980 chegou a ser regravada por outros artistas, como Caetano Veloso, numa versão ao vivo de 1986, ou Perlla, para a trilha sonora da novela Cobras e Lagartos (2004). A vez de Anitta chegou com a abertura da novela de mesmo nome na Globo, em 2015. Há, inclusive, duas versões: uma com participação de Flávio Renegado e a outra de MC Duduzinho.

Publicidade

A Vizinha do Lado

Lançada em 1955, a música de Dorival Caymmi ganhou uma interpretação feita por Anitta e Roberta de Sá no programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow, em 2017.

Como É Grande O Meu Amor Por Você

Na onda de lives solidárias nos primeiros meses da pandemia de covid-19, Anitta aproveitou o Dia das Mães para mostrar como fica o clássico lançado por Roberto Carlos em 1967 - e cantado por tantos outros artistas - na sua voz.

Vapor Barato

Em um vídeo publicado no YouTube em 2013, em sua fase ‘funk melody’, é possível conferir o trecho de um show em que Anitta canta o clássico de Gal Costa, que anos antes já tinha voltado às rádios em versão do grupo O Rappa.

Meu Erro

Também no Música Boa Ao Vivo surgiu uma interpretação da música dos Paralamas do Sucesso - desta vez, em um estúdio.

Toda Forma de Amor/Descobridor dos Sete Mares/Não Quero Dinheiro

Nos primeiros anos de carreira, Anitta cantou algumas músicas imortalizadas na voz de Tim Maia e Lulu Santos nos anos 1980 em diversos de seus shows. Geralmente, elas vinham na mesma sequência, em versões animadas e reduzidas.