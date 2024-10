‘Ataque’ de gafanhotos, parceria com KLB e mais: as curiosas histórias de Paul McCartney no Brasil

Às vésperas da nova visita de Paul McCartney ao Brasil, a 11ª, com shows em São Paulo (15 e 16) e Florianópolis (19), não há melhor leitura para os fãs do eterno beatle que não seja o essencial livro Paul McCartney no Brasil (Garota FM Books), escrito pelo jornalista e músico Leandro Souto Maior.

A obra remonta à relação do astro iniciada em 1990 com sua vinda ao Maracanã para shows históricos – um deles reuniu 184 mil pessoas, maior público pagante para um único show, segundo o Guinness Book. Naquela turnê, McCartney promovia o álbum Flowers In The Dirt (1987), que contemplava a canção How Many People, feita em homenagem ao ativista ambiental Chico Mendes, e voltava a se reconectar com o catálogo dos Beatles. O contrato para os espetáculos foi fechado por Luiz Oscar Niemeyer, famoso empresário que trouxe o artista inglês em todas as viagens subsequentes.

Paul McCartney é rodeado por gafanhotos em show em Goiânia em 2013 Foto: MJ Kim/MPL Communications/Divulgação

Desde então, o compositor de Eleanor Rigby e Hey Jude se tornou um dos popstars gringos que mais conhecem o Brasil, tendo visitado diversas cidades ao longo dos anos, inclusive em praças pouco badaladas no show business como Cariacica, Goiânia, Fortaleza e Recife. Ao todo, acumula 37 apresentações (serão 40 até o fim da nova excursão) em terras tupiniquins, todas elas detalhadas na publicação.

Na capital de Goiás, em 2013, Paul fez um show no Estádio Serra Dourada lembrado até hoje pela invasão massiva de gafanhotos, ou ‘esperanças’, atraídos pela luz ao palco da turnê Out There!. Ele até batizou um dos insetos de ‘Harold’ e fez várias brincadeiras com a situação.

Em 2017, na passagem do roqueiro por São Paulo, ele teve dois convidados de luxo para assistir ao show na beira do palco do Allianz Parque: Noel Gallagher, do Oasis, e Bono, líder do U2 (ambos se apresentariam dias depois no Estádio do Morumbi). O trio estava hospedado no mesmo hotel, na zona sul, e passou uma noite animada no bar do local, segundo Noel revelou em entrevista à BBC em 2023. Mas a maior prova de amor da lenda do rock para o Brasil foi a composição da faixa Back In Brazil, inspirada na bossa nova e lançada no álbum Egypt Station (2018). Além de um videoclipe filmado em Salvador, a música teve trechos gravados na capital paulista, no KLB Studio, o mais conceituado estúdio de gravação da América Latina, gerido pelos irmãos do KLB. A visita proporcionou um encontro inusitado do britânico com a banda pop. “Me ligaram dizendo que o Paul McCartney precisava gravar alguma coisa e que haviam indicado o nosso estúdio. Eu desliguei, achei que era brincadeira”, revelou Kiko Scornavacca.

De 1993 a 2023 - um retrospecto das visitas de Paul McCartney a São Paulo Foto: LUIZ PRADO/AE; DANIEL TEIXEIRA/Estadão; TABA BENEDICTO/Estadão

Os Beatles e o Brasil

O mais surpreendente no livro – recheado de reportagens antigas, fotos de acervo e entrevistas recuperadas – é que Paul não é foco exclusivo do trabalho de Souto Maior. Há também detalhes preciosos das conexões dos outros integrantes dos Beatles com o Brasil. Histórias que mereciam estar registradas para a posteridade e não podem cair no esquecimento.

George Harrison: F1, Los Hermanos e aversão ao calor brasileiro

Em 1979, George Harrison assistiu ao Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo a convite do piloto Emerson Fittipaldi, de quem era amigo, e teve um encontro inusitado com o cantor Jerry Adriani, símbolo da Jovem Guarda. O ‘beatle quieto’ revelou ter se desapontado com a ignorância das pessoas sobre o desmatamento da Amazônia e mais tarde teria dito a Jim Capaldi, baterista inglês fundador do Traffic, que nunca voltou ao Brasil porque “detestou a muvuca e o calor”. Nos anos 90, Capaldi apresentou Harrison a Gilberto Gil, em Londres, e quase ocorreu uma colaboração entre ambos. O último solo gravado por George, inclusive, foi no cover de Capaldi do hit Anna Julia, do grupo Los Hermanos.

George Harrison, fã de Fórmula 1, ex-beatle esteve em Interlagos em 1979 a convite de Émerson Fittipaldi Foto: Oswaldo Luiz Palermo/Estadão

George Martin: concerto grandioso e encontro com Tom Jobim Poucos sabem, mas o lendário produtor e arranjador dos Beatles, Sir George Martin, conhecido como "o quinto beatle", esteve no Rio de Janeiro em 1993 para reger a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) em uma apresentação do Projeto Aquarius, no parque da Quinta da Boa Vista, assistido por cerca de 30 mil pessoas. Na ocasião, ele passeou de barco com a esposa e se encontrou com Tom Jobim, de quem era fã, consolidando um encontro entre duas figuras ligadas às canções mais regravadas de todos os tempos: Yesterday e Garota de Ipanema.

Ringo Starr: turnês influenciadas por Paul e rock latino

Não há tantas informações sobre as três passagens de Ringo Starr pelo Brasil (2011, 2013 e 2015), apenas que as excursões teriam tido influência direta do ex-colega de banda. “Paul está sempre falando no Rio”, disse ele antes de sua primeira visita ao País. Em 2012, o baterista lançou a música Samba, rock latino inspirado nas viagens pela América Latina.

Em alta Cultura ‘Alô, alô, W/Brasil’: por que agência de Washington Olivetto foi citada em música de Jorge Ben Jor? Balanço da Flip: Os livros mais vendidos, números e destaques da edição de 2024 Show dos Beatles no réveillon de Copacabana? Em 1995, o então prefeito do Rio, Cesar Maia, anunciou que pretendia reunir os Beatles, com Julian Lennon substituindo o pai John, para um show histórico na Praia de Copacabana que seria dirigido pelo cineasta italiano Franco Zeffirelli. “Há grandes possibilidades de tudo dar certo”, disse o político. Meses depois, o sonho foi por água abaixo quando Paul declarou não ter recebido tal oferta e que a banda jamais se reuniria sem Lennon.

Capa do livro 'Paul McCartney no Brasil', de Leandro Souto Maior Foto: Divulgação/Garota FM Books

Paul McCartney no Brasil