As 7 melhores músicas de Paul McCartney depois dos Beatles

Após o fim dos Beatles em 1970, todos os ex-integrantes – John, Paul, George e Ringo – obtiveram sucesso em suas respectivas carreiras solo. A trajetória mais aclamada, no entanto, pelo volume de canções, discos e shows, é a de Paul McCartney, que retorna a São Paulo para apresentações nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque.

Em antecipação ao retorno do astro, o Estadão lista as 7 melhores músicas do inglês ao longo dos últimos 50 anos. Em 1970, ele fez a estreia solista em McCartney. Seu mais recente álbum de estúdio, McCartney III, foi lançado em 2020. Na escolha das canções foram usados dois critérios: qualidade artística e impacto histórico.

A ordem abaixo corresponde ao ano de lançamento de cada faixa.

Show do ex-beatle Paul McCartney no estádio do Morumbi, em 2010, quando tocou 36 músicas durante quase três horas Foto: Filipe Araujo/Estadão

Maybe I’m Amazed (1970)

A música, uma poderosa balada de amor, foi escrita como uma homenagem à sua esposa Linda McCartney, refletindo sobre o amor e o apoio que ela lhe proporcionou, especialmente durante os desafios do fim dos Beatles.

Band On The Run (1973)

Faixa-título do álbum de 1973 dos Wings, a banda que Paul formou com sua esposa e o guitarrista Denny Laine. É conhecida por sua estrutura dinâmica e mudanças de ritmo. A opereta narra a história de fuga e liberdade, consolidando-se como um dos maiores sucessos de McCartney pós-Beatles.

Live And Let Die (1973)

Canção lançada como parte da trilha sonora do filme de James Bond de mesmo nome. A música é famosa por sua mistura explosiva de rock e orquestra, tornando-se um dos clássicos mais reconhecidos de McCartney.

No More Lonely Nights (1984)

Balada romântica lançada como parte da trilha sonora do filme Give My Regards to Broad Street. A música destaca-se por sua melodia cativante e o emocionante solo de guitarra de David Gilmour, ex-Pink Floyd.

Here Today (1982)

Homenagem de Paul ao seu amigo e ex-companheiro de banda John Lennon, assassinado em 1980. A música, apresentada como um diálogo imaginário entre os dois, reflete sobre sua amizade e os momentos compartilhados, destacando-se por sua sinceridade emocional e arranjo delicado.

Put It There (1990)

Lançada no álbum Flowers in the Dirt, a música é uma homenagem de Paul ao pai Jim e ressalta o amor na relação paterna, destacando-se por sua simplicidade acústica e a mensagem afetuosa e refletindo os valores familiares do artista.

Queenie Eye (2013)

A música, lançada no álbum New, mistura elementos do pop rock com uma produção moderna. A letra é inspirada em um jogo infantil britânico, refletindo sobre as memórias da infância de McCartney com um toque de nostalgia e alegria. O clipe é estrelado por astros como Johnny Depp e Meryl Streep.