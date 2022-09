Banda Paramore lança single ‘This is Why’

A banda Paramore, encabeçada pela vocalista Hayley Williams, lançou um novo single, This is Why, que marca o retorno da união entre Williams, o baterista Zac Farro e o guitarrista Taylor York.

Formada em 2004, a banda, um dos grandes marcos do pop-punk, lança sua primeira música desde 2017. Pelo clipe da música, é possível notar que a estética e sonoridade dos anos 1970 estão mantidas, o que deverá marcar o perfil do disco, a ser lançado em fevereiro do próximo ano.

A cantora Hayley Williams se apresenta com a banda Paramore no programa de TV da ABC 'Good Morning America'

Em comunicado enviado à Billboard, Hayley Williams comentou sobre o processo de criação do disco que culminou durante o período de pandemia da covid-19. “This is Why foi a última música que escrevemos para o álbum. Para ser honesta, eu estava tão cansada de escrever letras, mas Taylor convenceu Zac e também a mim de que deveríamos trabalhar nessa última ideia”, disse Williams.

“O que saiu disso foi a faixa-título de todo o álbum. Ele resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo sobrevivido apenas nos últimos três ou quatro anos. Você pensaria que, depois de uma pandemia global e a destruição iminente de um planeta moribundo, os humanos teriam achado dentro de si mesmos serem mais gentis ou mais empáticos ou algo assim”, continuou.

Continua após a publicidade