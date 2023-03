Bruno Mars fará segundo show no festival The Town, dia 3 de setembro

O festival The Town, que será realizado em setembro, no Autódromo de Interlagos, anunciou nesta segunda, 20, um segundo show do artistas Bruno Mars, no dia 3 de setembro. Segundo a organização do evento, o festival “quebrou a internet com o anúncio do astro Bruno Mars como o headliner do dia 10 de setembro.” Eles afirmam, em um texto enviado à imprensa, que “após a grande empolgação do público com o artista e as quebras de recordes de acessos no site e nas redes sociais que vieram logo depois do anúncio, o festival atende o pedido dos fãs e anuncia a dobradinha de Bruno Mars na sua primeira edição, também como a principal atração do Skyline no dia 3 de setembro.”

Bruno Mars no Grammy de 2022 Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Bruno tem como hits Leave The Door Open, 24K Magic e That ‘s What I Like. Sua participação é considerada a mais aguardada pelos fãs de The Town e do Rock in Rio, conforme mostra levantamento nas redes sociais de ambos os festivais. Cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista americano, nascido e criado no estado do Havaí, Bruno Mars chega no The Town para dois super shows exclusivos no Brasil, que serão memoráveis. As vendas para o show de Mars serão abertas no dia 18 de abril, às 19h, no site da Ticketmaster.

Uma outra novidade do line-up é o atual fenômeno do pop, Kim Petras, que vai se apresentar no palco Skyline, dia 10 de setembro. A cantora e compositora alemã tem se destacado nas paradas musicais do mundo todo. Em 2022, Petras lançou o hit Unholy, em parceria com Sam Smith. A faixa tornou-se viral no TikTok e alcançou o primeiro lugar em vários países após o lançamento. A música conquistou a primeira posição da Billboard Hot 100, fazendo de Kim Petras a primeira mulher abertamente transgênero na história a ter um número um na parada. O sucesso também lhe rendeu o Grammy Awards de Melhor Performance Pop Duo/Grupo.