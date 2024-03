Caetano Veloso e Maria Bethânia em São Paulo: saiba tudo sobre data, preços e vendas de ingressos

A turnê começa no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), com shows nos dias 3 e 4 de agosto, seguido por Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) em 7 de setembro, Belém (Hangar) em 29 de setembro, Porto Alegre (Arena do Grêmio) em 12 de outubro, Brasília (Arena BRB Mané Garrincha) em 9 de novembro, Salvador (Arena Fonte Nova), em 30 de novembro.

O encerramento da turnê será em São Paulo, no dia 14 de dezembro, com show que será realizado no Allianz Parque. Com um repertório cuidadosamente selecionado que inclui tanto os grandes sucessos quanto as canções mais apreciadas pelos fãs, o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia vai rememorar o encontro dos irmãos nos anos 1970, quando juntos também fizeram uma turnê e lançaram um disco gravado ao vivo, lançado em 1978.