Barretos: César Menotti e Fabiano se emocionam com homenagem na Festa do Peão

César Menotti e Fabiano se apresentaram na Festa do Peão de Barretos, no Estados de São Paulo, na noite do último sábado, 18. A dupla recebeu da organização o título de “embaixadores da Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos 23/24″, referente a este ano e o próximo.

César Menotti e Fabiano em foto de 2015 Foto: José Patrício/Estadão

“O sentimento é de gratidão. Fomos nomeados embaixadores da Festa do Peão de Barretos. Esse momento se torna um dos mais importantes da nossa história. Vamos honrar esse título e a confiança de vocês”, escreveu César Menotti.

Segundo consta no Instagram do evento, os organizadores “surpreenderam a dupla durante seu show com a notícia que levou César Menotti e Fabiano às lágrimas. Muito emocionados, eles relembraram sua trajetória e a primeira vez em que estiveram em Barretos, em 2004, sonhando em um dia cantar na arena que os consagrou”.

O perfil oficial da dupla João Bosco e Vinícius comentou: “Quem viveu essa história sabe a luta e o mérito dessa conquista. Parabéns, meus irmãos, o melhor sempre está por vir”.