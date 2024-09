Coala, festival ‘queridinho’ pelos fãs de música brasileira, completa 10 anos e fica maior

Em meio à expectativa pelo anúncio do line-up dos grandes festivais que dominam a cena musical brasileira atualmente, há uma certeza: o público do Coala encontrará, ano a ano, uma programação que cabe no seu desejo. Criado há 10 anos pelos empresários e produtores Gabriel Andrade e Guilherme Marconi, o Coala terá mais uma edição neste fim de semana, dias 6, 7 e 8, no Memorial da América Latina, espaço que virou sua casa.

Dedicado à brasilidade, o Coala olha, sobretudo para o midstream, ou seja, para artistas que não estão no chamado mainstream, a cena dominante do mercado, mas que não sejam totalmente desconhecidos do público. As exceções - e neste ano, há uma porção delas - são tratadas como atrações especiais e ‘estreantes’ em festivais da ‘nova geração’, como foi o caso de Caetano Veloso, em 2017, Gal Costa e Maria Bethânia, em 2022, e Simone, em 2023. A aceitação do público fez com que esses artistas passassem a ser chamados para outros festivais.

O Coala comemora 10 anos com uma edição ampliada Foto: Julia Bandeira

PUBLICIDADE Para esta edição comemorativa de 10 anos, Andrade, Marconi e o curador Marcus Preto programaram nomes como Os Paralamas do Sucesso, Planet Hemp, Lulu Santos e João Bosco, além da despedida da banda O Terno. A novidade fica por conta de mais uma expansão no formato do Coala. O festival, que começou com apenas um dia e um palco e se fixou com três dias e dois palcos ao ar livre, agora terá apresentações dentro do Auditório Simón Bolívar. Serão shows mais específicos, como o pianista Arthur Verocai, 79 anos, acompanhado por orquestra (veja programação completa mais abaixo). O Coala também evoluiu em sua transmissão ao vivo. Inaugurará a parceria com a plataforma Disney + - nos anos anteriores, foi transmitido pelo canal do festival no YouTube.

“Este ano será a versão mais desenvolvida do festival”, afirma Andrade ao Estadão. Além dessas novidades, ele destaca o desenvolvimento de ações que se tornaram características do Coala e que, de certa forma, fez com que ele virasse o ‘queridinho’ dos fãs de música brasileira - que ficam à vontade, sem disputar espaço com roqueiros ou fãs de artistas pop.

“Todas as coisas que fazem a experiência do Coala ser incrível continuam e estão ainda mais desenvolvidas, como a distribuição de água grátis, uma variedade grande no cardápio de alimentos e bebidas e ativações de marca que enriquecem a experiência do público. Toda a cenografia do festival vai refletir a comemoração dos 10 anos”, enumera.

Gal Costa durante apresentação no Coala Festival em São Paulo, a última de sua vida Foto: Coala Festival

Em um ano em que o cancelamento das megasturnês da Ludmilla e Ivete Sangalo e da edição do Primavera Sound pegaram o público de surpresa e acenderam o debate sobre um possível esgotamento do formato - em 2023, segundo dados do Mapa dos Festivais, ocorreram 70 festivais, e para 2024, estão previstos outros 40″-, Andrade se apega à “autoralidade” do Coala para que o evento siga relevante e viável comercialmente.

“Além dos festivais, existe o movimento das turnês nacionais e internacionais. Então, o mercado está realmente muito concorrido e as margens estão sendo achatadas devido à alta dos custos, gerada pela alta demanda de artistas e fornecedores. Nesse contexto, são poucos os festivais que vão conseguir sobreviver mesmo”, analisa o empresário.

Segundo Andrade, ter expandido o negócio para além dos três dias do festival, ou seja, ter criado a marca Coala Music - movimento que o Rock in Rio fez desde o início, por exemplo - foi fundamental. Um dos passos mais importantes foi ter levado o Coala para Portugal, nos dias 31 de maio e 1º de junho deste ano, em Cascais.

“Estamos testando uma nova versão no Brasil, expandimos a atuação da empresa como um todo para outras frentes de negócio, como gerenciamento de carreira de artistas, selo/gravadora, produção de turnês, merchandising e consultoria e conteúdo para marcas. Durante a pandemia, fomos obrigados a diversificar o negócio”, explica. Tudo isso sem descuidar do line-up.

Despedida de O Terno e encontros no palco

A banda O Terno vai se depedir do público brasileiro no Coala Foto: Werther Santana/Estadão)

A banda paulistana de indie rock O Terno - formada pelos músicos Tim Bernardes, Guilherme D’Almeida e Gabriel Basile - tem uma ligação forte com o Coala: tocou na primeira edição, ainda em início de carreira. Tim também esteve ao lado de Gal na última apresentação da vida da cantora, no Coala, em setembro de 2022.

PUBLICIDADE O show deste ano, na sexta-feira, marcará a despedida - eles dizem ser apenas um hiato - da banda. “Quando tocamos no Coala, há 10 anos, tanto a banda quanto o festival estava apostando, tentando ganhar um espaço na cena brasileira. O festival era pequeno, a banda também era pequena. Fechar a primeira noite, com o Coala grande como agora é, e com O Terno tendo conquistado público, será marcante”, diz Bernardes. Se em 2014 eles, mesmo com um repertório autoral, apostaram em versões de clássicos como O Trem Azul, do repertório do Clube da Esquina, e no afro-samba Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinicius de Moraes, para essa despedida O Terno se dedicará às canções autorais que lançou em quatro álbuns. “Vai ser uma seleção de greatest hits de O Terno”, antecipa Bernardes.

A cantora Tulipa Ruiz convida Criolo para sua apresentação no Coala Foto: Silvana Garzaro

A cantora Tulipa Ruiz que se apresentará no Coala tendo como convidado o rapper Criolo, no sábado, também destaca o espaço que o festival abre para a música brasileira e autoral.

“Festivais são lugares de encontros e os que priorizam a música brasileira autoral e, sobretudo, aqueles que reconhecem e valorizam o protagonismo da mulher na música, devem ser celebrados. O Coala abre muitos caminhos nesse sentido e, inclusive, pauta e inspira muitos outros festivais”, diz.

Tulipa adianta que ela e Criolo vão “celebrar a música brasileira” no palco. “Nossos encontros musicais são sempre produtivos, vide nossas colaborações em músicas como Víbora e Cartão de Visita, diz.

Confira a programação das principais atrações

Sexta-feira, 6/9

Onde: Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda.

Quanto: R$ 170/R$ 460.