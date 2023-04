Coldplay x Elgar: compare a playlist da coroação de Charles com a de Elizabeth

A coroação do rei Charles III acontece no dia 6 de maio, um sábado, no Reino Unido, e entre os nomes confirmados que se apresentarão no dia estão Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Take That e Alexis French. A cerimônia oficial que marca a transição de um reinado é a primeira que acontece no país desde que a rainha Elizabeth II recebeu sua coroa em 2 de junho de 1953, e muitas pessoas se perguntam quem cantou, tocou ou se apresentou musicalmente naquela ocasião.

Foto tirada durante a cerimônia de coroação da rainha Elizabeth II mostra sua mãe, o então príncipe Charles (que em 2023 será coroado como rei Charles III) e a princesa Margaret, a condessa de Snowdon. Foto: Intercontinentale / AFP

Além da programação da cerimônia, a playlist oficial do “esquenta” para a festa de Charles está repleta de artistas britânicos, como Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, Spice Girls, Sam Ryder, The Kinks, Beatles, The Who e Tom Jones.

De acordo com o site da Abadia de Westminster, onde ocorreu a coroação de Elizabeth, as apresentações àquele dia foram praticamente de músicas clássicas, muitas instrumentais e outras com letras religiosas ou ligadas à tradição monárquica entoadas por um coro. Além, é claro, de God Save The Queen. Confira a lista completa abaixo.

Músicas tocadas na coroação da rainha Elizabeth II em 1953

Música orquestrada tocada antes da cerimônia

Chaconne from ‘King Arthur’, por Henry Purcell

Trumpet tune, por Henry Purcell

March Crown Imperial, por William Walton

Fantasia on the Alleluia hymn, por Gordon Jacob

Jupiter, porGustav Holst

Epic March, por John Ireland

Procissão: Oh most merciful, por Charles Wood

Procissão: Litany for 5 voices, por Thomas Tallis

Marcha Pomp and Circumstance no.2, por Edward Elgar

Idílio Banks of Green Willow, por George Butterworth

Processional, por Arthur Bliss

Greensleeves, por Ralph Vaughan Williams

Nimrod, por Elgar

Marcha Orb and Sceptre, por Walton

Fogos de artifício: overture & minuet, por George Frederic Handel

Música durante a cerimônia, orquestra e coro

Fanfarra I

Hino I was glad, por C.H.H.Parry

Fanfarras II, III, IV, V

Behold, O God our Defender, por Herbert Howells

Let my prayer come up, por William Harris

The Creed, por Vaughan Williams

Come, Holy Ghost: VIII Mode Melody, por Ernest Bullock

Zadok the Priest: Handel

Confortare, por George Dyson

Rejoice in the Lord, por John Redford

O clap your hands together, por Orlando Gibbons

I will not leave you comfortless, por William Byrd

O Lord our Governour, por Healey Willan

Thou wilt keep him in perfect peace, por S.S.Wesley

Fanfarra de homenagem VII: Montrose

Hino All people that on earth do dwell, por Vaughan Williams

Versicles & Responses, Sanctus, por Vaughan Williams

O taste and see, por Vaughan Williams

Gloria in Excelsis, por Charles Villiers Stanford

Three-fold Amen, por Orlando Gibbons

Te Deum, porWalton

Fanfarra VIII e God save the Queen, por Gordon Jacob

(Fanfarras I a VII composed, por Sir Ernest Bullock)

Música orquestrada depois da cerimônia

Marcha Pomp and Circumstance no.1, por Elgar

Marcha de coroação, por :Arnold Bax

Marcha Pomp and Circumstance no.4, por Elgar

A lista completa das músicas que tocaram na coroação da rainha Elizabeth II pode ser acessada no site da Abadia de Westminster.