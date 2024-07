Como ‘São Amores’, de Pabllo Vittar, se tornou fenômeno internacional com dancinha viral e polêmica

A música São Amores de Pabllo Vittar que se tornou um dos maiores hits latinos do momento é uma releitura de um dos sucessos do grupo Forró do Muído, de 2007, que leva o mesmo nome. Mas que, por sua vez, também é uma releitura de Son de Amores, da dupla espanhola Andy e Lucas. E foi inspirada no forró eletrônico que Pabllo criou a versão que ganhou fãs internacionais, especialmente após viralizar no TikTok.

Atualmente "São Amores" tem mais de 13 milhões de visualizações só no Youtube. Foto: Reprodução/Pabllo Vittar via Youtube (CUSTOM_CREDIT)

Como começou o viral

Tudo começou quando a peruana Lis Padilla publicou um vídeo dançando São Amores, no dia 9 de junho, seguido por um tutorial da coreografia na semana seguinte. Esses vídeos acumulam quase 25,5 milhões de visualizações e impulsionaram a música nas paradas de diversos países latino-americanos, como Peru, Venezuela, Argentina e México.

A popularidade da dança chegou a tal ponto que entrou em threads, e está sendo replicada por figuras públicas.

O jogador de beisebol venezuelano Miguel Rojas, do Los Angeles Dodgers, dançou Son amores no meio de um jogo da principal liga do esporte nos Estados Unidos.

Pabllo Vittar expressou gratidão à Lis Padilla no programa TVZ, do Multishow, agradecendo pelo sucesso viral que a música alcançou na América Latina.

Polêmica com o cantor da versão original

Apesar do alcance da música, nem todos estão satisfeitos com a popularidade. Lucas Gonzalez Gomez, compositor da versão original da música Son de Amores, de 2001, criticou a coreografia de Padilla, chamando-a de “uma vergonha”. Em um vídeo nas redes sociais, Lucas comentou sobre a parte da dança que simula um corte no pescoço e faz gestos com sinal de arma. Ele expressou seu desconforto e desaprovação, dizendo que esses gestos lhe causam nervosismo.

Apesar da crítica, São Amores continua a conquistar ouvintes ao redor do mundo, e possivelmente não afetará negativamente a ótimo fase que a drag está vivendo em sua carreira, que tem outro hit dominando as paradas nacionais e internacionais, Alibi, uma colaboração entre Pabllo, Sevdaliza e Yseult.

Versão “Andy e Lucas” (original)

Versão “Forró do Muído”