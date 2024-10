Conheça o pub minúsculo em Londres que inspirou uma das músicas mais tocadas da Taylor Swift

The Black Dog, em Londres, virou ponto turístico para fãs de Taylor Swift Foto: Paola Churchill/Estadão e Reprodução via Universal Music

Os Beatles fizeram uma faixa de pedestre se tornar um dos pontos turísticos mais procurados do Reino Unido. Por causa de Caetano Veloso, alguma coisa sempre acontece no nosso coração quando cruzamos a Ipiranga com a avenida São João, em São Paulo. E Taylor Swift fez um pequeno pub chamado The Black Dog, em Vauxhall, no sul de Londres, se tornar um ponto turístico - e um ponto de encontro entre seus fãs.

O caminho para chegar até o pub é pacato. Por ser um bairro residencial, as quadras que antecipam o local são tranquilas, com um parque no centro em que jovens saem para correr, casais passeiam com os cachorros e crianças correm pelo playground.

PUBLICIDADE Mas, ao virar a esquina, o cenário começa a ganhar vida. Londres é conhecida pelo clima instável — e também pelos seus pubs. Mas, que fica num predinho de estilo vitoriano com tijolinhos vermelhos, chama a atenção. Não importa o dia. Nem o clima. Sempre vai ter gente curiosa, ou swifties (como são chamados os fãs da cantora), na frente do Black Dog, ansiosos para entender e conhecer o local. A canção que leva o nome do pub foi lançada no último álbum da compositora, o The Tortured Poets Department.

Nela, Swift conta - com um tipo de tristeza raivosa - uma possível trama de um ex-namorado infiel que, descuidado, acabou entregando sua localização pelo celular e, consequentemente, muito mais. “E então eu vejo você entrar em algum bar chamado The Black Dog e abrir novos buracos em meu coração”, escreveu.

A canção se tornou uma das mais ouvidas do álbum, tendo mais de 124 milhões de reproduções no Spotify.

Detalhes do pub The Black Dog, localizado no sul de Londres Foto: Paola Churchill/Estadão

Taylor Swift por todo lugar

Se na música a loira canta com todos os seus pulmões que espera que toda vez que o ex vá para o pub seja uma “porcaria”, os seus fãs encontraram no lugar uma experiência quase catártica – e os donos do local, uma ideia de lucrar.

Existem outros estabelecimentos pelo Reino Unido com o mesmo nome, uma cervejaria em Bretford, um bar em Cork, na Irlanda, mas o The Black Dog, localizado no sul de Londres, conquistou os fãs.

Já na área externa o segurança – que usa algumas pulseirinhas da amizade, que voltaram a ser popular por conta de outra música dela, a You’re On Your Own, Kid, organiza a fila de pessoas que querem entrar e outra das que querem tirar fotos.

Como é The Black Dog

Na entrada, já encontramos uma plaquinha dizendo que ali é o “lar dos poetas torturados”, fazendo alusão à música em que o The Black Dog é citado.

O cardápio foi adaptado para ter uma parte Taylor’s Version, como a norte-americana renomeia cada álbum que ela regrava. E para finalizar, a parede de entrada tem uma grande pintura com parte da composição.

Fãs de todas as partes do mundo se misturam com os locais para curtir o bar. Na bancada, enquanto um fã pede uma cerveja ou cidra feita na casa, uma delas pergunta à bartender. “Mas então, quem é que veio aqui? O Joe Alwyn ou Matty Healy?”. Os dois são ex-namorados de Taylor Swift.

Ela então dá um meio sorriso para a jovem e dispara: “Eu não faço ideia”. Mas as duas sabem que aquilo é mentira.

O influenciador Renato Costa, fã da cantora desde a época de seu primeiro álbum, Fearless, lançado em 2008, ele sabia que colocaria o pub em seu roteiro quando fosse a Londres.

O bar The Black Dog localizado em Londres Foto: PaolaChurchill/Estadão

Para Costa, a música fez tanto sucesso pela forma que a cantora norte-americana expressa a dor do coração partido.

“Ela faz a gente sentir exatamente o que ela sentiu naquele momento, sabe? A gente fica sabendo um pouco da história de Taylor Swift por trás da música, mas é uma canção bem íntima sobre como você se sente depois de um término e de ver essa pessoa se divertindo e seguindo em frente sem você. Aquela dor é uma coisa que muita gente pode se identificar”, diz em entrevista ao Estadão.