Dado Villa-Lobos: ‘Tocamos 13 anos com o Legião Urbana e estamos em juízo há 26′

“Isso remonta a quando o Renato partiu, em 1996. Na época, demos uma entrevista falando que a Legião tinha acabado. Em 2015, tivemos uma proposta de celebrar [a banda] e queríamos anunciar como Dado e Bonfá, da Legião Urbana. Isso fazia sentido pra gente. A questão foi revogada, a justiça protela... eu costumo dizer que a banda durou 13 anos e estamos em juízo há 26 (risos). Sendo que estamos justamente celebrando esse legado e nossas vidas”, conclui.

Marcelo Bonfá brinca: “A gente sobe no palco, as pessoas gritam ‘Legião, Legião’ e a gente fica assim, ó [fazendo sinal de silencio com o dedo indicador]”, conta, rindo.