David Crosby: Morre o lendário pioneiro do folk-rock americano aos 81 anos

AFP - David Crosby, o influente pioneiro musical dos anos 1960 e 1970 que criou o distinto folk-rock americano com os Byrds e mais tarde com Crosby, Stills, Nash & Young, morreu aos 81 anos de idade. A informação foi confirmada por Jan Dance, mulher do cantor e guitarrista, à revista Variety.

“É com grande tristeza, depois de uma longo período doente, que nosso amado David (Croz) Crosby morreu. Ele estava cercado de amor por sua mulher e alma gêmea Jan e seu filho Django”, diz o comunicado. “Por mais que ele não esteja mais conosco aqui, sua humanidade e alma gentil vão continuar a nos guiar e a nos inspirar. Seu legado vai continuar a viver em sua música lendária. Paz, amor e harmonia para todos que conheceram David e aqueles que ele tocou. Ele vai fazer muita falta”, continua.

Duas vezes presento no Rock n’ Roll Hall of Fame, Crosby teve uma prolífica vida artística. Ele era amplamente conhecido por seus sons alternativos de guitarra, harmonias requintadas e letras abstratas nascidas de seu ativismo pacifista, honestidade brutal e estilo de vida imprudente.

David Crosby, cantor e guitarrista, lenda do folk-rock, morre aos 81 anos. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Em seis décadas na indústria musical, o cantor, guitarrista e compositor na vanguarda do rock contracultural acumulou uma rica variedade de baladas e melodias incisivas.

Nascido em 14 de agosto em Los Angeles, famoso por seu bigode de morsa e presença relaxada no palco, Crosby criou sutis riffs de guitarra para canções como Guinnervere do CSNY (Crosby, Stills, Nash e Young).

Ele não foi um bom aluno ao crescer, mas participou de musicais escolares e depois estudou atuação na City College of Santa Barbara, de onde partiu logo depois para buscar seu futuro na música.

Quebrando o quarto muro

Ele teve um sucesso tranquilo em sua carreira solo até conhecer o músico de Chicago Terry Callier, que o apresentou a Jim McGuinn, co-fundador dos Byrds.

A banda alcançou a fama com um cover de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan e lançou outros sucessos, como Turn! Vire! Turn! e Eight Miles High, mas o atrito entre Crosby e o resto da banda, juntamente com suas teorias conspiratórias, terminou com sua saída em 1967.

Ele então começou a tocar com Stephen Stills, juntou-se a eles Graham Nash, e a partir daí tiveram vários sucessos, incluindo Suite: Judy Blue Eyes e Marrakesh Express.

Stephens Stills, Graham Nash, David Crosby e Neil Young, da esquerda para a direita. Foto: E.J. Flynn/AP

Então Neil Young juntou-se a eles para tornar o CSNY famoso com canções como Ohio e Woodstock, quase um hino de sua geração. “O que eu faço não é apenas tocar violão e cantar. Eu também não sou o melhor em nenhuma das coisas”, disse ele à AFP em uma entrevista realizada em janeiro de 2021. “O que eu sou realmente bom é em quebrar a quarta parede. Levá-lo em uma pequena viagem (...) fazendo você rir e depois chorar. Esse é o meu trabalho”, disse ele.

O CSNY foi perdendo popularidade e teve várias tentativas de retorno. “Acho que o CSNY foi uma coisa muito boa”, disse Crosby à AFP. “Estou muito orgulhoso disso”. Crosby colheu uma carreira solo de sucesso com oito álbuns de estúdio e várias compilações.

Fronteiras que você não imagina

Graças à sua profunda influência musical, Crosby era talvez mais conhecido por seu extraordinário alcance, misturado com sua própria tragédia, negócios, vícios e um recente retorno do abismo. “Há fronteiras que eu atravessei que você não imaginaria”, disse ele.

Sua namorada Christine Hinton morreu em um acidente em 1969 e isso levou Crosby a uma espiral de dependência de cocaína e heroína. Disse que “o vício te pega como o fogo pega um prédio em chamas”.

Em 1983, um tribunal o condenou por posse de cocaína e porte de arma carregada. Ele passou cinco meses atrás das grades e depois em liberdade condicional.

Uma série de problemas acompanhou sua vida, incluindo diabetes, vários ataques cardíacos e um transplante de fígado em 1994.

Nas últimas décadas, ele cortou as drogas e fez a transição para uma experiência de renascimento criativo, com turnês e uma vida de prazer na Califórnia com Jan Dance, sua esposa desde 1987. Ele fumava apenas maconha e se tornou famoso no Twitter por suas piadas e críticas esquisitas sobre os baseados de seus fãs.

“O tempo é a última moeda, então como vamos gastá-lo”, disse ele em um documentário. “Eu quero ser um cara que ama (...) é por isso que me esforço”, reconheceu ele. “Eu gosto de amar meus filhos e minha esposa e meus cães (...) e minha música”.