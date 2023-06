Diogo Defante lança single inédito em EP autoral

O humorista Diogo Defante, que viralizou na Copa do Mundo do Catar ao cobrir in loco o evento, lança nesta quinta-feira, 15, a sua primeira música em EP inédito e autoral. O single Jerry, que dá nome ao álbum, faz referência à história infantil Tom & Jerry, e conta a história do rato que roubou seu queijo.

A entrada na carreira musical marca o projeto do artista de levar uma nova experiência de humor para o seu público, trazendo acordes que misturam rock e punk rock. Além de concretizar o sonho de Defante em se tornar músico.

Lançamento de Diogo Defante faz referência a desenho infantil. Humor e e paixão pelo rock se unem em criação Foto: Jeff Lima/Divulgação

A canção já está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe pode ser visto no canal oficial do comediante no Youtube, que já coleciona mais de 2 milhões de seguidores e faz sucesso com os quadros Repórter Doidão e Sem Risadola. Segundo o artista, a ideia era produzir um conteúdo inovador. “Eu queria um clipe que fosse diferente do conteúdo que eu produzo para as pessoas entenderem o quão oficial esse projeto é”, declarou.

A obra é assinada por Daniel Ferro, amigo de Defante que tem no portfólio trabalhos com Chico Buarque, Elza Soares e Anitta. A produção contou com 3 diárias e cenários em alto mar.

No dia 13 de agosto, o comediante irá se apresentar no Circo Voador, no Rio de Janeiro, voltando aos palcos depois de dez anos.

Continua após a publicidade

Histórico artístico

O carioca de Realengo fez parte do rock underground no Rio de Janeiro por sete anos, e já atuou como baterista da banda Let’s Go, formada em 2003. Apesar de seguir a carreira de comediante, sempre desejou voltar a tocar.

Na internet, Defante abriu seu primeiro canal em 2012, sob o nome Kaozada. Em 2014, trabalhou com Felipe Neto para a produtora Paramaker, no canal Foco.

No final de 2015, decidiu seguir carreira solo na internet e atuou como diretor do Parafernalha, segunda maior página de esquetes de humor no Brasil, fundada em 2011.

Em 2022, foi à Copa do Mundo no Catar como correspondente da CazéTV e viralizou com o seu tom humorístico no País.