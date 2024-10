Dionne Warwick não está cansada de receber homenagens. No último sábado, 19, ela foi indicada ao Hall da Fama do Rock, em Cleveland (EUA), mesmo não sendo diretamente associada ao rock n’ roll, mas sim ao R&B e à soul music. De fato, o rótulo pouco importa diante da influência da cantora norte-americana na história da música.

No fim do ano passado, ela também foi laureada em uma cerimônia de gala, por sua contribuição à cultura popular, pelo presidente Joe Biden no tradicional prêmio Kennedy Center Honors. A edição também celebrou Barry Gibb, ex-Bee Gees, responsável por compor Heartbreaker, um dos maiores hits de Dionne.

Na semana em que volta ao Brasil para uma nova turnê, cuja apresentação em São Paulo será no Vibra, dia 26 de outubro, a artista de 83 anos conversou com o Estadão, por telefone, e lembrou algumas histórias de sua longeva carreira, incluindo a amizade com Gal Costa, a relação complicada com Aretha Franklin, a importância do mentor Burt Bacharach e a gravação do famoso single beneficente We Are The World. Ela também revelou um conselho que recebeu de ninguém menos que Frank Sinatra, com quem protagonizou um dueto de You And Me (We Wanted It All), em 1986.

Warwick, além de eternizar a sua voz suave e emotiva em sucessos como I’ll Never Love This Way Again e Walk On By, quebrou barreiras raciais ao enfrentar a segregação nos anos 1960 e se tornar uma das primeiras artistas afro-americanas a ganhar popularidade internacional. No entanto, ela revela não sentir que a sociedade tenha feito o tipo de progresso necessário em relação ao racismo.