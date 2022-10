Documentário sobre o grupo Racionais MC’s estreia em novembro na Netflix

Um dos grupos mais influentes do rap nacional, o Racionais Mc’s é tema de documentário dirigido por Juliana Vicente e vai estrear em 16 de novembro na Netflix. Filme conta a trajetória do grupo formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock.

Mas, antes de chegar à plataforma de streaming, o documentário será um dos destaques da 46.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo’, com exibição no dia 31 de outubro, na Cinemateca Brasileira.

Filme conta com inéditas, que foram gravadas nesses mais de 30 anos de carreira do Racionais. Traz ainda entrevistas exclusivas e retrata o legado dos músicos, do início pelas ruas da cidade até os momentos mais atuais.