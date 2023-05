Dua Lipa anuncia ‘Dance The Night’, faixa da trilha sonora de ‘Barbie’; ouça prévia

Nesta segunda-feira, 22, Dua Lipa anunciou o lançamento da faixa Dance The Night, que fará parte da trilha sonora de Barbie. A música chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira, 26.

Por meio das redes sociais, a cantora divulgou uma prévia da canção. No vídeo, ela aparece reproduzindo uma cena do trailer do filme que mostra os pés da famosa boneca.

“Essa Barbie tem uma música sendo lançado essa semana... Sexta-feira à meia-noite”, escreveu Dua em referência aos cartazes já divulgados do longa.

A artista faz parte do elenco do filme dirigido por Greta Gerwig. Não foram revelados muitos detalhes sobre o papel dela na trama, além de que ela interpretará uma versão sereia da boneca.

A produção é estrelada por Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken. Emma Mackey, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Simu Liu e Ncuti Gatwa também interpretam outras versões dos personagens.

Barbie chega aos cinemas brasileiros em 20 de julho. Veja o trailer: