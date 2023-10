Evanescence: Amy Lee tira selfie com fãs que pagaram R$ 2 mil para acompanhar soundcheck em SP

O Evanescence se apresenta na noite deste sábado, 21, em São Paulo, no estádio Allianz Parque (clique aqui para ler mais detalhes). Durante a tarde, a vocalista Amy Lee publicou uma selfie tirada no palco, mostrando também a parte do público que teve acesso à checagem de som (soundcheck) feita antes do show oficial mais tarde.

Amy Lee durante passagem de som do Evanescence em São Paulo na tarde de 21 de outubro de 2023, no Allianz Parque Foto: Instagram/@amylee

“Vocês estão prontos, São Paulo?! O som foi checado e o hype é real! Vamos fazer isso!”, escreveu a cantora. O acesso ao soundcheck foi disponibilizado aos fãs que comprassem o ingresso Vip 1 (Evanescence Soundcheck Package), com valor entre R$ 1.818 e R$ 2.143.

O valor também dá direito a um ingresso de pista premium, uma litografia autografada, dois itens de merchandising VIP, entrada antecipada no local do show e acesso a compra de merchandising antes do público geral.

Entre as dezenas de pessoas presente, algumas seguravam uma faixa com o pedido “Just a selfie w[i]t[h] us”, algo como “Só uma selfie conosco”, em português.

Ainda há ingressos disponíveis à venda para show do Evanescence em SP

Até a publicação desta reportagem, ainda havia ingressos disponíveis para o show do Evanescence em São Paulo nas categorias de pista e cadeira inferior, ambos a R$ 175, no site oficial de venda.

Além da capital paulista, a turnê do Evanescence pelo Brasil já passou por Curitiba e ainda terá apresentações em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife.