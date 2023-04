Inteligência Artificial: veja como o sucesso de um ‘Drake’ falso sacudiu o mundo da música

The New York Times - Para Drake e Weeknd, dois dos músicos mais populares do planeta, a existência de Heart on My Sleeve, uma faixa que alegava usar versões de IA de suas vozes para criar uma imitação aceitável, pode ter sido qualificada como um pequeno incômodo - uma novidade de curta duração que foi facilmente eliminada por sua poderosa gravadora.

Mas para outros na indústria, a música - que se tornou uma curiosidade viral nas mídias sociais, acumulando milhões de reproduções no TikTok, Spotify, YouTube e muito mais antes de ser removida esta semana - representou algo mais sério: um prenúncio das dores de cabeça que pode ocorrer quando uma nova tecnologia passa para a consciência dominante de criadores e consumidores antes que as regras necessárias estejam em vigor.

Heart on My Sleeve foi o exemplo mais recente e mais alto de um gênero de área cinzenta que explodiu nos últimos meses: faixas caseiras que usam tecnologia de inteligência artificial generativa, em parte ou na íntegra, para evocar sons familiares que podem ser passados como autêntico, ou pelo menos perto o suficiente. Ganhou comparações instantâneas com tecnologias anteriores que perturbaram a indústria da música, incluindo o surgimento do sintetizador, do sampler e do serviço de compartilhamento de arquivos Napster.

No entanto, enquanto o uso da Inteligência Artificial simulando Rihanna cantando uma música de Beyoncé ou Kanye West interpretando Hey There Delilah pode parecer uma brincadeira inofensiva, a chegada bem-sucedida (embora breve) de Heart on My Sleeve em serviços oficiais de streaming, com marketing online astuto de seu criador anônimo, intensificou os alarmes que já estavam tocando no negócio da música, onde as corporações ficaram preocupadas com os modelos de IA aprendendo e depois diluindo seu material protegido por direitos autorais.

A Universal Music Group, a maior das grandes gravadoras e lar de Drake e Weeknd, já havia sinalizado esse conteúdo para seus parceiros de streaming este mês, citando questões de propriedade intelectual. Mas, em um comunicado, a empresa questionou sobre “qual lado da história todas as partes interessadas no ecossistema da música querem estar: do artistas, fãs e expressão criativa humana, ou do lado dos deep fakes, fraude e negando aos artistas sua devida compensação”.

Os artistas e suas gravadoras estão confiantes, pelo menos por enquanto, de que o componente social e emocional do fandom separará o trabalho do verdadeiro Drake de um falso, mesmo que uma versão de IA possa apresentar suas preocupações emocionais e tiques musicais.

O cantor canadense Drake, no Chile Foto: Ailen Díaz / EFE

Mas, se as superestrelas podem ter seus bolsos roubados ou se tornar totalmente obsoletos em favor de máquinas que podem imitá-los, é apenas um lado da equação. Geradores de música isentos de royalties podem ser usados agora para compor uma batida de rap, um jingle comercial ou uma trilha sonora de filme, cortando uma economia já frágil para músicos que trabalham.

E, à medida que a IA generativa cresce e melhora rapidamente em texto, imagens, som e vídeo, os especialistas dizem que a tecnologia pode remodelar as indústrias criativas em todos os níveis, com fãs, artistas e os sistemas que os governam tendo que se ajustar às novas normas em tempo real.

“Agora é possível produzir mídia infinita no estilo ou semelhança de outra pessoa, com pouco esforço, então todos nós temos que aceitar o que isso significa”, disse a musicista Holly Herndon, que estudou e usou IA em seu trabalho por anos, em um e-mail.

“A questão é, como sociedade, nos importamos com o que Drake realmente sente ou basta ouvir uma interpretação superficialmente inteligente?”, ela perguntou. “Para algumas pessoas, isso não será suficiente. No entanto, quando você considera que a maioria das pessoas que ouvem o Spotify o fazem apenas para ter algo agradável para ouvir, isso complica as coisas.”

The Weeknd se apresenta no Coachella Valley Music and Arts Festival, em Indio, California, em 2023 Foto: Caroline Brehman / EFE

O grande sucesso de Heart on My Sleeve, carregado por um usuário chamado ghostwriter, ajudou a trazer a música para o primeiro plano de uma conversa que se intensificou ultimamente em outros meios, especialmente desde o lançamento do modelo de linguagem ChatGPT da Open AI e geradores de imagens como DALL-E. Comentando a faixa no YouTube, o ghostwriter prometeu: “Este é apenas o começo”.

Tribunais e legisladores estão apenas começando a resolver questões de propriedade quando se trata de IA, e os direitos autorais da música podem ser complicados. Por enquanto, a propriedade intelectual protegida só pode ser criada por humanos, mas e quando os músicos colaboram com as máquinas?