Jorge Aragão cancela show que faria em São Paulo na próxima semana

O cantor e compositor Jorge Aragão precisou cancelar a apresentação que faria no dia 5 de agosto no Vibra São Paulo. O anúncio foi feito pela assessoria da casa de shows nesta terça-feira, dia 25 de julho. O comunicado não informa o motivo do cancelamento e não aponta uma nova data para o show. A casa está oferecendo o reembolso do valor de ingresso.

Aragão, de 74 anos, anunciou recentemente que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que começa no sistema linfático. O sambista ficou internado entre os dias 17 e 23 de julho para, segundo sua assessoria, inciar o tratamento contra o câncer.

Jorge Aragão é um dos nomes mais importantes do samba no País. Carioca, ele deu seus primeiros passos na carreira nas rodas de samba do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro, ao lado de nomes como Arlindo Cruz, Almir Guineto e Zeca Pagodinho. Ele é autor, entre outras músicas, de Vou Festejar, lançada por Beth Carvalho.