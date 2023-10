Juliette e Duda Beat plagiaram ‘AmarElo’, de Emicida, em ‘Magia Amarela’? Entenda o caso

A nova música de Juliette com Duda Beat, Magia Amarela, foi lançada na noite da última terça-feira, 17. Imediatamente, já foi motivo de polêmica nas redes sociais – sendo acusada, inclusive, de plágio.

A semelhança do single com AmarElo, álbum e projeto audiovisual de Emicida, se tornou tópico durante a madrugada. Evandro Fióti, parceiro criativo e irmão do rapper, endossou as acusações, e contou que a música das artistas foi lançada para uma campanha publicitária.

“A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy. E o trabalho que a gente ganhou Grammy acabou de ser roubado conceitualmente”, falou.

Atualização: no fim da tarde desta quarta-feira, seis horas após a primeira publicação deste texto, a agência Galeria e a Bauducco anunciaram o cancelamento da campanha, “diante de questionamentos sobre o projeto e sobre as cantoras”. Saiba mais.

Emicida em show do projeto 'AmarElo' Foto: Jef Delgado

A assessoria de Juliette falou sobre o caso na manhã desta quarta-feira. Segundo a equipe da artista, os responsáveis pela campanha estão sendo procurados.

“Informamos que a música faz parte de uma campanha publicitária e que Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual”, informou a nota. “A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis para criação e produção da campanha para mais esclarecimentos”.

Horas depois, Duda Beat e sua equipe também se pronunciaram. A cantora alega que não teve participação na criação artística da música e que foi apenas contratada pela marca como uma das intérpretes da canção.

“Quando recebeu a letra da música para gravar, Duda e equipe identificaram a semelhança com o conceito artístico do projeto AmarElo, de Emicida e LabFantasma”, diz a nota.

“Porém, desde o primeiro contato entre agência e escritório da artista, ainda na fase de negociação, o nome de Felipe Vassão (um dos autores do projeto musical e da canção AmarElo) estava citado no escopo da campanha como autor da faixa comercial (que ainda não existia e nem tinha o nome de Magia Amarela)”.

De acordo com a equipe de Duda, ela não foi avisado sobre a exclusão do nome de Vassão na autoria do projeto e “ficou entendido que havia consentimento da produção do jingle por parte dos idealizados do projeto original AmarElo”.

A cantora lamentou o caso e disse que sua equipe jurídica “tomará as medidas para garantir a integridade artística e ética de sua participação na faixa”. A cantora apagou o comunicado minutos depois de postar, mas ainda não deu outra explicação oficial.

Citado no pronunciamento de Duda, Vassão publicou em suas redes sociais, muito brevemente, sobre o caso. “Não tenho nenhum envolvimento com a nova música Magia Amarela, da Juliette e Duda Beat“, escreveu.

Entenda o caso

Em suas redes sociais, Evandro explicou que, provavelmente antes de Juliette e Duda Beat, os responsáveis pela publicidade haviam procurado a equipe de Emicida.

“Essa marca negociou com a gente”, disse Fióti na live. “A gente não chegou em um acordo, por cronograma, prazo e questões financeiras. A verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer”.

Nesta quarta-feira, 18, ele mostrou em suas redes sociais que se trata de uma campanha da Bauducco.

“Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética?”, escreveu Fióti. “Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas, que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar”.

Quais são as semelhanças entre ‘AmarElo’ e ‘Magia Amarela’?

Fãs de Emicida apontaram que o plágio seria conceitual e visual.

Semelhanças foram apontadas no significado da letra, que brinca com a palavra “amarelo” e “amar elos”, bem como foi feito no trabalho do rapper.

Além disso, foi usada uma tipografia similar e até aparentes vitrais ao fundo, como foi adotado nos shows de Emicida para o álbum.