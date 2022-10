Justin Bieber cancela todos os shows até janeiro de 2023

Continua após a publicidade

O cantor canadense Justin Bieber cancelou os shows da turnê Justice World Tour dos próximos quatro meses, o que afetará 28 eventos, segundo anunciou nesta quinta-feira, 6, a empresa promotora dos espetáculos na Espanha, Doctor Music.

No dia 6 de setembro, Bieber disse que não continuaria com a turnê porque voltou a sentir problemas de saúde relacionados à Síndrome de Ramsay Hunt, que paralisa parte de seu rosto. No entanto, o artista não detalhou quais shows foram cancelados.

O cantor canadense Justin Bieber em apresentação em Paris, em 2016 Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Posteriormente, foram suspensos 12 shows, até 18 de outubro. Até agora, foram afetados 28 shows que seriam realizados em Malásia, Singapura, Filipinas, Indonésia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha e Itália, segundo a lista que aparece no site do cantor.

É um novo adiamento de uma turnê que deveria ter começado em 2020 e que primeiro foi atrasada devido à pandemia de covid-19, para começar em fevereiro deste ano, em San Diego. Após passar por dez países, Bieber anunciou que tiraria um descanso para priorizar a saúde.