Linkin Park chega ao Brasil e é recepcionada por ação de fãs; veja vídeo

A banda Linkin Park foi surpreendida por fãs em São Paulo na última quarta-feira, 13. O grupo musical está no Brasil para realizar dois shows no Allianz Parque, na capital paulista, uma na sexta-feira, 15, e uma no sábado, 16.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da banda, é possível ver que os fãs fizeram uma projeção para o Linkin Park em um prédio. Na homenagem, estava escrito: “Nós estamos esperando por vocês” e “Bem-vindos ao Brasil”.

Depois de sete anos, Linkin Park volta ao Brasil em novembro para dois shows no Allianz Parque, em São Paulo. Foto: Linkin Park/Divulgação