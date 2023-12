De Madonna a Drake: Os shows da Live Nation que podem vir ao Brasil após acordo com SPFC

O São Paulo F. C. e Live Nation assinaram um contrato de exclusividade para que os shows da produtora (uma das maiores do mundo) aconteçam no estádio do Morumbi nos próximos cinco anos. Neste ano, diversos artistas da Live Nation passaram por aqui e, em 2024, alguns nomes já foram confirmados.

A produtora está por trás dos shows de grandes artistas, como Beyoncé, Lady Gaga, Coldplay, Madonna e muito mais. Veja quem são os principais nomes que já fizeram shows com a Live Nation, e constam no site da produtora:

Madonna veio ao Brasil pela última vez em 2012, quando se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre com a turnê MDNA Tour Foto: KEVIN MAZUR/WIREIMAGE FOR LIVE N

Jonas Brothers

Neste mês, Jonas Brothers anunciaram show no Brasil, com apresentação única em São Paulo, no dia 16 de abril. O anúncio dizia que o show aconteceria no Allianz Parque, antes da confirmação do acordo da produtora com o Morumbi, revelado na quinta-feira, 21. Mas nenhuma informação sobre mudança de local foi divulgada até o momento.

A última vez que o grupo passou por aqui foi há 11 anos. Os ingressos ainda estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil. Os ingressos variam entre R$ 175 (cadeira superior meia entrada) e R$ 740 (pista premium inteira).

Madonna

Continua após a publicidade

Madonna veio ao Brasil pela última vez em 2012, quando se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre com a turnê MDNA Tour. Atualmente, ela está em turnê nos Estados Unidos com a Celebration Tour, que termina no México, em abril de 2024.

Apesar de a cantora não ter previsão para se apresentar aqui, ela já chegou a comentar que pretende, sim, vir ao Brasil. Em novembro deste ano, durante uma apresentação na Alemanha, ela disse: “Quantos brasileiros temos na casa? Levantem as mãos e balancem! Eu estarei lá em algum momento”.

Drake

Drake era uma atração confirmada no Lollapalooza Brasil 2023, mas o artista cancelou seu show de última hora. Porém, durante uma live neste mês de dezembro, ele garantiu que pretende vir ao país.

“Brasil, quero dizer que devo a vocês o show da minha vida e vou dar a vocês”, disse o cantor. Veja vídeo do momento:

Lady Gaga

Continua após a publicidade

Lady Gaga nunca mais apareceu no Brasil após cancelar sua apresentação no Rock In Rio de 2017. Antes disso, a cantora fez três shows no País com a Born This Way Ball Tour, em 2012.

Sem previsão de retornar ao Brasil, Lady Gaga fez uma residência em Las Vegas, nos Estados Unidos, de Jazz. As apresentações começaram em julho e acabaram em outubro deste ano. No momento, ela não está em turnê.

Foo Fighters

Foo Fighters parece amar o Brasil. A última vez da banda norte-americana no País foi em setembro deste ano, sendo uma das atrações principais da primeira edição do festival The Town, em São Paulo. Foi a primeira vez do grupo em solos brasileiros desde a morte do baterista, Taylor Hawkins, em março de 2022.

Em janeiro de 2024, eles voltam com a turnê do disco But Here We Are. O primeiro show ocorre em Auckland, na Nova Zelândia. O último show, até o momento, está marcado para agosto, nos EUA.

Foo Fighters ainda não deu uma nova previsão de quando retornará ao Brasil.

The Weeknd

Continua após a publicidade

The Weeknd se apresentou novamente no Brasil em outubro, com a turnê After Hours Til Dawn Tour. Ele fez shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 2017, ele tocou no Lollapalooza Brasil.

Segundo o site oficial do artista, não há novas datas da turnê mundial. Além disso, ele ainda não falou quando deve voltar ao País.

Harry Styles

As últimas apresentações de Harry Styles em solo brasileiro ocorreram em dezembro de 2022. Com a turnê Love On Tour, o britânico fez uma série de shows em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Sem novas datas para vir ao País, a turnê acabou em 2023.

Contudo, Styles passou pelo Brasil em outras duas ocasiões: em 2018, com a estreia da carreira solo; em 2014, com o grupo One Direction.

Post Malone

Assim como Foo Fighters, a última passagem de Post Malone pelo Brasil foi em setembro. Ele foi a atração principal do 1º dia do The Town. Neste ano, o artista lançou Austin, seu sexto disco de estúdio.

Continua após a publicidade

Apesar de vir ao País em outras ocasiões, como no Lollapalooza de 2019 ou no Rock in Rio de 2022, Post Malone ainda não falou quando deve retornar. Por enquanto, ele continua em turnê, que acaba nos Estados Unidos, em maio.

Confira alguns dos artistas já representados pela produtora