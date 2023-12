São Paulo fecha com Live Nation, aumenta receita em R$ 60 milhões e coloca Morumbi na rota de shows

O Morumbi sempre foi uma casa de shows, mas tinha perdido terreno para o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O São Paulo tenta mudar essa condição ao fechar um contrato com a Live Nation Entertainment, uma das maiores produtoras dos Estados Unidos, baseada em Beverly Hills, Califórnia. O acordo é exclusiva da empresa com o clube no Brasil. Ou seja, nenhum outro show organizado pela Live Nation vai ter outra arena como palco que não seja o Morumbi.

Com isso, o São Paulo aumenta sua receita em R$ 60 milhões pelos próximos cinco anos. Mais do que isso, recupera uma fonte forte de fazer dinheiro que havia perdido para outros concorrentes na cidade. Isso implica também uma constante modernização no estádio, de modo a oferecer mais conforto ao público. É o segundo acordo envolvendo o Morumbi neste mês. O estádio terá seu nome rebatizado comercialmente para ‘Morumbis’ e vai ganhar outros R$ 75 milhões.

O presidente Julio Casares levará o contrato para seus conselheiros no começo de janeiro, mas não imagina dificuldades para aprovar o acordo. Ele foi reeleito neste mês. A notícia foi dada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e confirmada pelo Estadão. Neste ano, o Morumbi viveu dias agitados com shows da banda Coldplay. Assim que der sinal verde, o estádio tricolor volta à rota de grandes bandas da produtora dos Estados Unidos.

Primeiro dia de apresentação da banda britânica Coldplay da turnê Music Of The Spheres no Morumbi Foto: Daniel Teixeira / Estadão

O contrato pode ser prorrogado por mais cinco anos. O Brasil está no caminho de grandes bandas internacionais há muitas temporadas. Na semana passada, por exemplo, o Beatles Paul McCartney fez mais uma turnê no País. Em São Paulo, ele fez duas apresentações no estádio do Palmeiras. A partir do contrato assinado, a Live Nation começa a planejar turnês no Morumbi de alguns de seus clientes. Há ainda um valor variável que o clube poderá receber com a promoção dos eventos.

A parceria já acontecia de forma esporádica. A Live Nation tem como seus clientes cantores e bandas como U2, que já esteve no Morumbi em mais de uma vez, Metallica e o próprio Coldplay. Todos eles já se apresentaram no Morumbi. A cantora Madonna também faz parte dos clientes da empresa americana. Estima-se que a Live Nation encerre o ano com faturamento de US$ 12 bilhões. A empresa é dona também da Ticketmaster, uma das maiores do ramo de ingressos.

Contrapartida

Continua após a publicidade

Como acontece com o Palmeiras quando o Allianz está ocupado por shows, o São Paulo também perderá datas de partidas em sua casa. Isso implica ter de fazer outras parcerias para alugar novas arenas. Vale lembrar que São Paulo e Palmeiras experimentaram uma troca de estádio neste ano e ela deu certo. O São Paulo jogou no Allianz Parque como mandante e o Palmeiras fez o mesmo no Morumbi. Foi uma parceria entre os presidentes Julio Casares e Leila Pereira. Isso deve ser repetido em 2024.