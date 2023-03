Lollapalooza 2023: posso levar água? Onde comer? Veja serviço completo

O Lollapalooza 2023 acontece a partir da próxima sexta-feira, entre os dias 24, 25 e 26 de março. A organização divulgou diversas informações a respeito da venda de comidas e bebidas durante o festival, que contará com 10 restaurantes, 15 food trucks e quatro estações de distribuição de água, além de vendedores ambulantes, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Palco Budweiser durante o Lollapalooza 2022, no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Água no Lollapalooza 2023

Em relação a água, não haverá bebedouros tradicionais, mas sim”Water Stations” [estações de água] patrocinadas por um banco. Ao todo, serão quatro. Os espectadores poderão retirar squeezes personalizados [cada pessoa pode retirar apenas um por dia de evento] em um dos dois pontos para tal, e preenchê-los com água conforme a necessidade.

Comida no Lollapalooza 2023

Quem sentir fome entre os shows terá acesso a uma variedade que inclui refeições, lanches e sobremesas no chamado “Chef Stage” [palco do chef], em que serão vendidas opções de alimentação (incluindo algumas veganas). Confira abaixo.

Restaurantes do Lollapalooza 2023:

Açougue Vegano: coxinha de jaca, coxinha de espinafre, hot vegan.

SHUK (comida do Oriente Médio): kibe frito, schnitzel sanduíche

Bráz Elettrica (pizza): pizzas de marguerita, calabresa picante ou a vegana ‘cajupiry’

Hot Pork (sanduíches): sanduíche de carne de porco com picles de cebola roxa, pepino, catchup, mostarda com tucupi e maionese de limão no pão de leite; pão com linguiça; Not Pork (opção vegana com salsicha de tofu e cogumelos)

Chimi Choripanes: sanduíches clássicos, de provoleta e opção vegana

KoMaH (comida coreana): bolinho de kimchi bokumbap com aioli; samgiopsal com ssam set, feito com panceta suína glaceada ao molho gochujang; e sanduíche de pernil

Fôrno: coxinha de frango cremosa e sanduíche de pernil

La Guapa: empanadas artesanais, como de carne salteña, de queijo e presunto e de dois queijos com tomate.

Matilda Lanches: sanduíche de pernil desfiado com creme de mostarda Dijon, cebola caramelizada e agrião na baguete (Big Pig) e guioza de vegetais com molho tarê (Kung Fu)

Sadia Speciale: sanduíche de presunto tipo Parma feito com pão rústico, queijo brie, alho poró sautée e melaço de cana; sanduíche de presunto Royale com mussarela, tomate e pesto; hot dog com salsicha Frankfurt, mostarda Dijon, molho bechamel e mussarela gratinada.

Nanica: banoffee

We Coffee: shake blueberry duo salty cream; torta Magic Stick morango, com massa de pitaya vermelha recheada com creme de frutas vermelhas e morangos frescos

Food Trucks do Lollapalooza 2023:

JK Gastronomia (hambúrguer)

Consulado das massas (massas frescas)

Cone Mio (pizza)

Gorilla (hambúrguer)

Charles Dog (cachorro-quente)

Espeto Mais (churrasco)

Churrascada (churrasco)

Yakifry (oriental)

Box da Fruta (sucos)

Fish and Chips (peixe com batata)

MuhMuh (milk shake)

Wóóófous e cia (waffles)

Losdos Taqueria (mexicano)

Ganic Lab (vegana)

Bacio Di Latte (sorvete)

Lollapalooza Brasil 2023 - Programação

24 de março, sexta-feira

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Mother Mother, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aliados, Aline Rocha, Brisa Flow, Curol

25 de março, sábado

Twenty Øne Piløts, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Wallows, Melanie Martinez, Sofi Tukker, YUNGBLUD, LUDMILLA, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Almanac, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 de março, domingo

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, Fred Again.., L7NNON, The Rose, Cigarettes After Sex, Rashid, Baco Exu do Blues, Os Paralamas do Sucesso, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert

Outras informações do Lollapalooza 2023

Dias: 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo

site oficial (clique aqui)

redes sociais: @lollapaloozabr

Valores*:

Para os dias 24 e 26:

Lolla Day: a partir de R$ 550 (lote 1 - meia entrada)

Lolla Double: a partir de R$ 850 (lote 1 - meia entrada)

Lolla Comfort by next (Day): a partir de R$ 990 (lote 1 - meia entrada)

Lolla Lounge by Vivo (Day): a partir de R$ 1.650 (lote 1 - meia entrada)

Lolla Pass: a partir de R$1.500 (lote 4 - meia entrada)

Sábado, 25 de março: Lolla Day a partir de R$650

* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros (para Lolla Day). Demais cartões não tem possibilidade de parcelamento.

* Para compra de Lolla Pass, o parcelamento para clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio é de 5x sem juros, além do desconto de 15%. Demais cartões podem parcelar em até 3x sem juros.

Bilheteria Oficial (Sem taxa de conveniência)

Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista

De terça a domingo: das 12h às 20h

Segunda e feriados: fechado

Site de vendas (clique aqui) (Com taxa de conveniência)