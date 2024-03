Lollapalooza 2024: Emocionada, Manu Gavassi entrega show simples, mas bonito

Manu Gavassi se emocionou durante seu show no Palco Alternativo do Lollapalooza 2024 na tarde deste sábado, 23. A cantora fez uma apresentação bastante simples, mas bonita, que passou por sucessos e agradou o público.

Sem dançarinos, com apenas banda e vocais, ela começou com a recente Pronta Pra Desagradar, musica que já começa com os versos “sotaque paulistano, para-raio de crítica”. Mas o show fez o contrário de desagradar: não arriscou em nada, mas mostrou o talento de Manu - que muitos tentam negar - e levou um público grande a um palco pouco disputado no festival.

Show da cantora Manu Gavassi durante o festival Lollapalooza Brasil 2024. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

A artista não escondeu o nervosismo e revelou, logo no começo: “Eu estou quase morrendo de nervosa, acho que eu morri e isso aqui é um holograma”. Passou pelas músicas Direção, talvezeunemteame, sub.ver.si.va e Vício - a primeira e a última, do EP Vício, de 2016, foram surpresas no setlist e agradaram aos fãs mais antigos que acompanhavam a artista naquele período.

Ela também não deixou de fazer sua homenagem a Rita Lee, com medley de Esse tal de Roque Enrow / Luz del fuego / Agora só falta você - em 2023, ela passou por várias cidades do País com a turnê Fruto Proibido, tributo à cantora, que morreu no mesmo ano. Ela tocou um áudio pessoal, em que Rita a elogiava, e o público aplaudiu bastante. Depois, voltou às origens com Garoto Errado e Planos Impossíveis, canções que a apresentaram ao grande público e fizeram sucesso com muitas pré adolescentes. Os fãs cantaram junto, e Manu se emocionou com o coro, precisando secar as lágrimas para dar sequência com Sexo, poder e arte.

Finalizou com Deve ser horrível dormir sem mim, parceria com Glória Groove e seu primeiro sucesso após participação no BBB 20. Foi um show básico, sem firulas, mas que mostrou as qualidades de Manu enquanto artista.