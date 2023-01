Lollapalooza Brasil 2023: Festival anuncia grupo coreano The Rose

Pela primeira vez, uma banda coreana se apresentará no palco do Lollapalooza Brasil. O grupo The Rose foi anunciado como nova atração do festival, em substituição a Omar Apollo, no dia 26 de março, juntando-se ao time responsável pela trilha sonora do evento, que também conta com Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía, WILLOW, Lil Nas X, Jane’s Addiction, ente outros.

The Rose é uma banda coreana de pop rock, composta por Kim Woosung (vocal, guitarra), Park Dojoon (vocal, teclado), Lee Hajoon (bateria) e Lee Jaehyeong (baixo). Estrearam em 2017 com o hit Sorry e foram nomeados um dos “Novos Artistas de K-Pop para Assistir” pela Billboard.

Banda coreana The Rose se apresenta no Lollapalooza Brasil no dia 26 de março.

Posteriormente, com os EPs Dawn e Void, eles entraram no top 10 das listas da Billboard “Next Big Sound”, “World Digital Song Sales” e “World Albums”. Void, inclusive, também alcançou o primeiro lugar no iTunes dos EUA. Atualmente, a banda está trabalhando no seu novo álbum HEAL, inspirado nas histórias dos fãs e no poder de cura da música.

“Estamos mais do que extasiados e gratos por retornar à América do Sul para nos apresentar no Lollapalooza Brasil e nos reunirmos com nossos fãs”, afirmam os integrantes da banda.

Em 2023, o Lollapalooza acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos. Os headliners desta edição são Billie Eilish e Lil Nas X (24), blink-182 eTame Impala (25) e Drake e Rosalía (26). Entre as atrações brasileiras, os destaques são Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso.Ainda dá para garantir ingressos. A compra pode ser feita no site do festival (com taxa) ou na bilheteria oficial (sem taxa) que fica no Teatro Renault.

Confira as atrações do Lollapalooza Brasil 2023 por data:

24 de março, sexta-feira

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 de março, sábado

blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.., Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, LUDMILLA, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 de março, domingo

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, The Rose, WILLOW, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert